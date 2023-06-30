Цитата:
Почему вы не сказали мне, что хотите ознакомиться с графиком движения, а полезли на мое рабочее место?
ну все цирк
начали дурачками прикидываться
на видео же четко видно что она спрашивает а тот ноль внимания
Цитата:
Он пояснил, что за 12 лет работы водителем автобуса график движения у него спросили впервые.
потомучто за 12 лет небыло такой дебелистики наверно когда водила выкатывает с базы раньше времени а потом стоит на остановках по 15 минут вот у тебя график движения и не спрашивали
Цитата:
Свидетели подтверждают, что шлагбаум был, на входе на автобазу также висит вывеска «Частная территория», - пояснил суду Сергей Фахрутдинов.
на суде что рассматривается дело о том как она на базу попала или об ударе по руке? адвокат тупо забалтывает тему устраивая какую то клоунаду
свидетелей еще нашли, тьфу
если к вам на базу среди бела дня может зайти женщина вопросы не к ней а к вашей охране
шлагбаум не означает что территория закрытая или частная
и даже вывеска частная территория не означает что зайти туда нельзя она означает что эта территоиря ЧАСТНАЯ вот и все
если у тебя на входе нет охраны то проход не запрещен
Цитата:
Шаймерденов уже понес ответственность, а мы бы принесли извинения, на месте бы извинились, но до этого Ильиных уже были написаны заявления и в полицию, и везде, - заявил представитель ИП Брунер
какую ответственность он понес? никто не видел и не знает
может ты его премировал еще за это
и да если человек пишет заявление извинятся автоматически не надо?
ох это же западло[Исправлено: abaika95, 30.06.2023 - 10:46]