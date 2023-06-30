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≡ Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47083
Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 09:41
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Депутаты Сената одобрили законопроект о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам профессиональных квалификаций, государственных наград, социального обеспечения и образования.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
956
Re: Нурсултана Назарбаева лишат еще одного статуса
Отправлено: 30.06.23 - 09:41
#1
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Ещё когда он законодательно вводил все эти цацки для себя, любимого, мне было не понятно, почему он уверен, что все эти законы будут действовать даже после его смерти. Ведь те. кто придут после него, легко могут их отменить.
Я ошибся. Их стали отменять ещё при его жизни.
Мне даже не интересно, какие чувства он испытывает сейчас, когда он видит реальное отношение к себе.
Жаль только, что ничего из того, что он наворотил, исправить нельзя.
Остаётся надеяться, что новые власти хотя бы захотят исправлять последствия...
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