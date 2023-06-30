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≡ Соцсети обяжут перевести свои интерфейсы на казахский и модерировать контент на государственном языке
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47080
Соцсети обяжут перевести свои интерфейсы на казахский и модерировать контент на государственном языке
Отправлено: 30.06.23 - 00:12
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Закон предусматривает обязательную интеграцию государственного языка в интерфейсы и модерацию онлайн-платформ, что позволит алгоритмам социальных сетей отслеживать противоправный контент на онлайн-платформах и модерацию контента на казахском языке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27287
Re: Соцсети обяжут перевести свои интерфейсы на казахский и...
Отправлено: 30.06.23 - 00:12
#1
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Надеюсь Z-патриотов, распространяющих рекламу о войне, о том, что как это хорошо, убивать мирных жителей других стран, так же забанят по полной во всем интернетн, казахстанском разумеется..
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
17635
Re: Соцсети обяжут перевести свои интерфейсы на казахский и...
Отправлено: 30.06.23 - 07:01
#2
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А чё, со внутренними информационными ресурсами уже разобрались, раз за соцсети взялись?))
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
311
Re: Соцсети обяжут перевести свои интерфейсы на казахский и...
Отправлено: 30.06.23 - 08:43
#3
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Цитата:
Количество пользователей на государственном языке ежегодно растёт.
А можно цифры в студию?
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