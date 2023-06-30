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≡ Самая травмоопасная отрасль в Костанайской области сейчас - сельское хозяйство
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47080
Самая травмоопасная отрасль в Костанайской области сейчас - сельское хозяйство
Отправлено: 30.06.23 - 01:09
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С начала года в ней произошло уже пять несчастных случаев. Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя управления инспекции по труду Ерлан ТЕМИРХАНОВ. В целом количество несчастных случаев на предприятиях по сравнению с прошлым годом уменьшилось.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27287
Re: Самая травмоопасная отрасль в Костанайской области сейчас -...
Отправлено: 30.06.23 - 01:09
#1
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Потому что какие то дебилы решили им платить самый мизер, на еду, и командовать над этими бедными людьми как хочется, местным баям..
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