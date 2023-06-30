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С начала года в ней произошло уже пять несчастных случаев. Об этом на брифинге сообщил и. о. руководителя управления инспекции по труду Ерлан ТЕМИРХАНОВ. В целом количество несчастных случаев на предприятиях по сравнению с прошлым годом уменьшилось.