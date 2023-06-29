Отправлено: - 16:16

Xacatel:

нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а по

Цитата:Я тоже так делаю: - слесарь или кто - проверяю работу, если не так то и говорю что не так, не по моему, я же заказчик, на его доводы что мол работал и надо за ЭТО заплатить, привожу довод: - вот я с весны сею, летом - химпрополка, осенью убирать - неурожай: - и я остаюсь с носом, даже иногда и затраты не компенсирую.