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≡ Про спутниковое телевидение
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47078
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:15
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Вчера был вынужден для настройки спутниковой тарелки нтв+ обратиться на фирму Neostar, явился молодой человек по имени Илья, долго провозился и взял с меня 8500, однако телевизор картинку так и не выдал, мастер так и заявил, что он не знает в чем дело, мол сделал всё что он смог.
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Сыкымы
§ Сыкымы
(Пользователи)
Откуда:
г. Костанай
Регистрация:
27.02.17
Сообщений:
1558
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:15
#1
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А с руководителем Ильи пробовали поговорить?
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3166
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:39
#2
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1343
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 12:24
#3
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А что именно они исправляли? Просто проблемы были у всех спутниковых операторов России. Откуда то , вроде с Украины, портили сигнал всем операторам. Они были вынуждены продублировать каналы, это помогло. Проблема решалась сканированием заново спутника несколько раз. Может и в вашем случае та же ситуация, так что они оба вас обманули, но первый очень сильно.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3052
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 12:30
#4
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Вообще давно пора глушить все сигналы российских пропагандистских каналов в Казахстане.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27243
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 13:15
#5
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Я 20 лет обслуживался у одной фирмы по НТВ+, и Триколор, и сейчас, хотя уже нет НТВ, но так же обслуживаюсь у них, начали наверно с 1998го года у них брать тарелки.
А ты что ходишь по разным фирмам?
Там то в Рудном раньше всего пара фирм устаналивали, думаю до сих пор еще они же есть..
Но вот странно, мне устанавливали там костанайцы в Рудном, было даже дешевле..
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27243
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 13:18
#6
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И ресиверы я к ним пачками таскал, делали даже бесплатно.
Хорошее времечко было..
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся.
Там настоящие спецы.
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
969
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 14:41
#7
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Цитата:
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются
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X
§ Xacatel
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
20.04.12
Сообщений:
236
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 15:06
#8
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Зачем оплатили не выполненую работу ? :lol: нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а потом в газетенку жаловаться побежали, мол деньги не ворачивают. Нужно претензию писать на некачественно выполненую услугу , чек надеюсь взял? :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4342
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 16:16
#9
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Цитата:
Xacatel:
нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а по


Я тоже так делаю: - слесарь или кто - проверяю работу, если не так то и говорю что не так, не по моему, я же заказчик, на его доводы что мол работал и надо за ЭТО заплатить, привожу довод: - вот я с весны сею, летом - химпрополка, осенью убирать - неурожай: - и я остаюсь с носом, даже иногда и затраты не компенсирую.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9440
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 19:06
#10
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Цитата:
111:
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся. Там настоящие спецы.

Цитата:
dandiv:
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются

Хорошая фирма,то же к ним обращаюсь.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27243
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 20:44
#11
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Цитата:
dandiv:
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются

Да ну..
Точно, в вацапе они смарт тв, даже внимания не обращал..
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