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Про спутниковое телевидение
Про спутниковое телевидение
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 47078
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:15
Вчера был вынужден для настройки спутниковой тарелки нтв+ обратиться на фирму Neostar, явился молодой человек по имени Илья, долго провозился и взял с меня 8500, однако телевизор картинку так и не выдал, мастер так и заявил, что он не знает в чем дело, мол сделал всё что он смог.
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(Пользователи)
- Откуда:
- г. Костанай
- Регистрация:
- 27.02.17
- Сообщений:
- 1558
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:15
А с руководителем Ильи пробовали поговорить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 3166
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 11:39
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1343
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 12:24
А что именно они исправляли? Просто проблемы были у всех спутниковых операторов России. Откуда то , вроде с Украины, портили сигнал всем операторам. Они были вынуждены продублировать каналы, это помогло. Проблема решалась сканированием заново спутника несколько раз. Может и в вашем случае та же ситуация, так что они оба вас обманули, но первый очень сильно.
(Пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3052
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 12:30
Вообще давно пора глушить все сигналы российских пропагандистских каналов в Казахстане.
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 13:15
Я 20 лет обслуживался у одной фирмы по НТВ+, и Триколор, и сейчас, хотя уже нет НТВ, но так же обслуживаюсь у них, начали наверно с 1998го года у них брать тарелки.
А ты что ходишь по разным фирмам?
Там то в Рудном раньше всего пара фирм устаналивали, думаю до сих пор еще они же есть..
Но вот странно, мне устанавливали там костанайцы в Рудном, было даже дешевле..
А ты что ходишь по разным фирмам?
Там то в Рудном раньше всего пара фирм устаналивали, думаю до сих пор еще они же есть..
Но вот странно, мне устанавливали там костанайцы в Рудном, было даже дешевле..
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 13:18
И ресиверы я к ним пачками таскал, делали даже бесплатно.
Хорошее времечко было..
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся.
Там настоящие спецы.
Хорошее времечко было..
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся.
Там настоящие спецы.
d
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 03.12.09
- Сообщений:
- 969
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 14:41
Цитата:
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называетсяОни вроде уже несколько лет SmartTv называются
X
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 20.04.12
- Сообщений:
- 236
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 15:06
Зачем оплатили не выполненую работу ? нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а потом в газетенку жаловаться побежали, мол деньги не ворачивают. Нужно претензию писать на некачественно выполненую услугу , чек надеюсь взял?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 4342
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 16:16
Цитата:
Я тоже так делаю: - слесарь или кто - проверяю работу, если не так то и говорю что не так, не по моему, я же заказчик, на его доводы что мол работал и надо за ЭТО заплатить, привожу довод: - вот я с весны сею, летом - химпрополка, осенью убирать - неурожай: - и я остаюсь с носом, даже иногда и затраты не компенсирую.
Xacatel:
нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а по
нужно было отказать в оплате, раз не работает. А то оплатили, а по
Я тоже так делаю: - слесарь или кто - проверяю работу, если не так то и говорю что не так, не по моему, я же заказчик, на его доводы что мол работал и надо за ЭТО заплатить, привожу довод: - вот я с весны сею, летом - химпрополка, осенью убирать - неурожай: - и я остаюсь с носом, даже иногда и затраты не компенсирую.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 9440
Re: Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 19:06
Цитата:
Цитата:
Хорошая фирма,то же к ним обращаюсь.
111:
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся. Там настоящие спецы.
Зайди к ним, по Гоголя они, Спарк называется, проконсультируйся. Там настоящие спецы.
Цитата:
dandiv:
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются
Хорошая фирма,то же к ним обращаюсь.
Про спутниковое телевидение
Отправлено: 29.06.23 - 20:44
Цитата:
Да ну..
Точно, в вацапе они смарт тв, даже внимания не обращал..
dandiv:
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются
Они вроде уже несколько лет SmartTv называются
Да ну..
Точно, в вацапе они смарт тв, даже внимания не обращал..
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