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≡ Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47078
Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой...
Отправлено: 29.06.23 - 16:49
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Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой прекратить разработку ПДП по многоэтажной застройке центра города. Поддерживаете ли вы это обращение?
Результаты опроса

A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4342
Re: Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой...
Отправлено: 29.06.23 - 16:49
#1
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"....рабы не мы, мы не рабы...."
Сознание не меняется: - как были бессловесной тварью в далёкие времена, такими и остались, или же "Рухани жангыру" продолжается: - нынешние люди , очевидно, ничем не отличаются от русского крепостного, или же илота Спарты: - " ....вот, приедет, барин и нас рассудит...".
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