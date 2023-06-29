Re: Костанайцы обратились к президенту Казахстана с просьбой...

Отправлено: - 16:49

"....рабы не мы, мы не рабы...."

Сознание не меняется: - как были бессловесной тварью в далёкие времена, такими и остались, или же "Рухани жангыру" продолжается: - нынешние люди , очевидно, ничем не отличаются от русского крепостного, или же илота Спарты: - " ....вот, приедет, барин и нас рассудит...".