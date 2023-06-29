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Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей части таким и останется
Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей части таким и останется
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