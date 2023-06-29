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≡ Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей части таким и останется
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47077
Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей части таким и останется
Отправлено: 29.06.23 - 12:13
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Костанайцы недавно просили «НГ» выяснить, будет ли акимат как-то решать вопрос с магазином «Сабрина» по ул. Амангельды, 45, который перегораживает тротуар. Люди вынуждены, обходя его входную группу, несколько метров идти по проезжей части. И неудобно, и опасно.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1343
Re: Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей...
Отправлено: 29.06.23 - 12:13
#1
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Ваще позорники, тут собираются целые микрорайоны сносить, а тут простую пристройку не могут, законы видите ли мешают. А если собьют кого нибудь? Да и вообще, так не должно быть, чтобы тротуар вдруг закончился и шагай себе под колёса.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3052
Re: Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей...
Отправлено: 29.06.23 - 12:19
#2
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До первой жертвы, а потом только окажется, что вполне можно было снести. Хотя у нас в городе вон практически вся проезжая часть по улице Шевченко в районе Центрального рынка вообще торговыми рядами занята. И ничего, наверное, тоже всё по закону.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
9480
Re: Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей...
Отправлено: 29.06.23 - 13:34
#3
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Как всегда у Жундубаева замах на рубль, удар на копейку... Как там с машинками в сити-центре? Грозился, разгонял в прошлом году, а в этом все вернулись на круги своя.
Где надо они могут с предпринимателями поговорить, пригласить в кабинет, надавить, а тут прям расписались в безнадеге. Неужели чисто по-человечески владельцу сего нароста не стемно, не стыдно собирать проклятия? Жителям окрестных домов надо проголосовать ногами, т.е. кошельками и игнорировать эту точку.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
568
Re: Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей...
Отправлено: 29.06.23 - 14:11
#4
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Цитата:
владельцу сего нароста не стемно

Стрематься того, что через много лет рядом с магазином дорогу проложат? Тут дар ясновидения нужен))
Магаз то выдвинулся куда раньше.
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