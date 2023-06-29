Re: Акимат развел руками - Проход около магазина по проезжей...

Отправлено: - 13:34

Как всегда у Жундубаева замах на рубль, удар на копейку... Как там с машинками в сити-центре? Грозился, разгонял в прошлом году, а в этом все вернулись на круги своя.

Где надо они могут с предпринимателями поговорить, пригласить в кабинет, надавить, а тут прям расписались в безнадеге. Неужели чисто по-человечески владельцу сего нароста не стемно, не стыдно собирать проклятия? Жителям окрестных домов надо проголосовать ногами, т.е. кошельками и игнорировать эту точку.