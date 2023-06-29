Отправлено: - 12:51

ACROS:

наверное уже и слепой и глухой видят что украинская нация стала за годы войны более сплоченной и вооруженной

Цитата:Смешное умозаключение. Ага, сплотились миллионы в Европе на гейропейских харчах, поганой метлой не выгонишь. на Родину не собираются возвращаться. Хотели жить в Европе, мечта-сбылась! А вооружение же не собственного производства, накачанное западом. При крахе экономики и всеобщей нищете это оружие еще даст о себе знать, похуже разборок 90-х будет.