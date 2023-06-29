ACROS: наверное уже и слепой и глухой видят что украинская нация стала за годы войны более сплоченной и вооруженной
Смешное умозаключение. Ага, сплотились миллионы в Европе на гейропейских харчах, поганой метлой не выгонишь. на Родину не собираются возвращаться. Хотели жить в Европе, мечта-сбылась! А вооружение же не собственного производства, накачанное западом. При крахе экономики и всеобщей нищете это оружие еще даст о себе знать, похуже разборок 90-х будет.
СТРЕЛЯЙ ПО СВОИМ ЧТОБЫ ЧУЖИЕ БОЯЛИСЬ! Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что бойцы Национальной гвардии Украины открыли огонь по солдатам ВСУ, которые пытались дезертировать, рассказал, пишет ТАСС. Он уточнил, что все произошло в районе Серебрянки в ДНР. Марочко считает, что нацгвардейцы пытались пресечь попытку военных самовольно уйти с позиций. Ранее экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинская армия находится на грани полного развала, это ухудшает ситуацию в конфликте с Россией для президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, бойцы ВСУ полностью деморализованы, наблюдается большое количество случаев дезертирства украинцев на сторону ВС РФ и вообще с поля боя. До этого Андрей Марочко сообщал, что группа украинских военных самовольно оставила свои позиции на краснолиманском направлении.
Хм.. Двойник в Дербенте? Даже Герой России говорит об этом..
Пока лицо, отдаленно похожее на президента (и совершенно не требующее соблюдения двухнедельного карантина, необходимого, чтобы попасть на прием к президенту) разгуливало по Дербенту, Герой России Евгений Пригожин разъезжал по Москве, а потом - по Петербургу (где, по всей видимости, сейчас и находится). Именитого гражданина, недавно обвинявшегося в мятеже, никто задерживать не собирается. Хотя вся страна скорбит не менее чем о 10 убитых по его вине боевых лётчиках. Послушайте, граждане: А в нашей стране точно надо соблюдать хоть какие-то законы? Или уже можно вообще всё?
СМЕРТЬ БЕЗ ВНИМАНИЯ ТУЛЕПОВА Два мирных жителя погибли в Донецке после обстрела со стороны ВСУ, еще восемь человек получили ранения, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. «По предварительным данным, в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей — девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 г. р., парень-подросток 2006 г. р.», — написал он в Telegram. По его словам, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Мэр города Алексей Кулемзин по ссылкой на СЦКК в ДНР уточнил, что по городу было выпущено 84 снаряда калибра 155 мм и 13 ракет РСЗО. «В результате обстрелов по ул. Петровского погиб мужчина 1976 г. р., персональные данные еще одного погибшего мужчины устанавливаются», — сообщил он. Также в среду украинские военные обстреляли Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, населенные пункты Ясиноватая, Макеевка и Горловка.
Во время ракетного удара РФ по кафе в Краматорске вечером 27 июня в заведении был детский праздник. Об этом рассказал американский доброволец в Украине Ник Дакворт.По его словам, он был в ресторане Ria Lounge, когда туда ударила российская ракета. Ему и его команде спас жизнь тот факт, что официанту в последнюю минуту удалось найти для них столик снаружи.
ПРОБОЛТАЛИСЬ Американский телеканал CNN проговорился о реальных жертвах удара по Краматорску. При ударе русской армии по Краматорску пострадали как минимум два иностранных наёмника. Телеканал CNN уточнил, что речь идёт об англичанине Мо Хорнике и американце Нике Дакворте. Мужчины пришли в кафе на "детскую вечеринку".
"Это и есть те "гражданские посетители пиццерии"?" – задал резонный вопрос политолог Армен Гаспарян.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время традиционного брифинга заявил, что ракетным ударом в Краматорске был уничтожен пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Позднее появилась информация, что кроме украинских командиров в этом расположении находились и иностранные наёмники. Россия неоднократно заявляла, что не бьёт по мирному населению. Однако Киев постоянно пытается исказить информацию. И в этот раз удар по военным объектам в Краматорске пытался выдать за атаку по городской инфраструктуре.
Впрочем, иностранные наёмники и не скрывают, что работают на Киев, где находятся и чем занимаются. Многие украинские Telegram-каналы публикуют скриншоты из социальных сетей иностранных военных и инструкторов, которые, как передаётся, находятся в Краматорске и обедали в кафе накануне прилёта ракет. Вот, например, наёмник Алекс Галлант сокрушается, что пиццерия, где он всегда обедал, оказалась разрушена. В сториз посетовал на то, что вчерашний ужин в этом кафе стал последним, и иностранный журналист Арно де Декер.
МАЗИЛЫ ВСУ атаковали автомобильный пункт "Шебекино". Но сильно просчитались - источник Многострадальный автомобильный пункт "Шебекино" в Белгородской области вновь оказался под огнём ВСУ, сообщает источник.По данным SHOT, атака велась накануне из гранатомётов СПГ-9 и АГС-17. Кроме того, по пункту пропуска также было выпущено 11 мин калибра 120 мм.Однако все усилия противника оказались тщетны - поставленных целей украинские боевики не достигли. Источник сообщил, что на месте нет ни разрушений, ни пострадавших.
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