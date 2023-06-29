Как сегодня хорошо... Завтра в баню.. В деревню.. Если кухарка с утра проснется и прихожку докрасит. Обычно не просыпается.. Блин, плохо что там интернет не ловит, а может хорошо, больше отдыхаешь, от всех вас.. Да, Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво. Где то новость конечно проскочит, потом уже сверяешься с ним. Он конечно вроде как заинтересованное лицо, преступник, которому на Родине грозит пожизненное, но эмоции у него не зашкаливают. Это и хорошо.. Он любит Россию, но не этот режим.. И мне нравится, что фанатеющие Z-патриоты сверяются и с ним..
Хех.. Видно что русского не знаешь. Например Сыкымы нельзя так окончание изменить. А вот Иван, Руслан, Сергей, соответственно у и Ивана, Сергея или Руслана.. Впрочем тебя германца не научишь этому, что русский язык, можно говорить и так на нем.. Я не учитель еще..
Эл-починно: где оно (склонение) у тебя в предложении?
Это ты можешь Газете моск компосировать. А для меня прежде всего , мне нравится, простой бытовой русский, ибо смысла в нем больше, чем официального государственно чиновничьего двуличия. Как и в остальных языках..
Эл-починно: Чрезвычайно благодарен, за столь откровенное признание в неграмотности.
Этотуже не важно на склоне лет. Важно, чтоб ты был таким, каким надо, растил сына, чтоб тебя любила кухарка, чтоб у тебя был боле менее достаток. Грамотность по русскому, что по казахскому, мне не совсем нужна.. Вращаюсь не в тех кругах, где сидят ученые и всякие генетики, а только с такими же как ты и я и только как ты, только тут..
А вообще, свою грамотность, те, которые кичатся ей, они за этим скрывают свои какие то личные недостатки в других общечеловеческих сферах. Как то раз соседка в Рудном, учительница на пенсии, помыла подъезд. Я ей решил в подарок коньяк за это. Не взяла, сказала у нее обучение учеников по домам, как это таи называется 2000 час. То есть как то унизила меня. Но недостатков полно, с ее сына алкпша, которому уже под 50, не смогла вот она дать ему образование. Тут у нас в подъезде. Отец и мать заслуженные учителя СССР, царствие им небесное, дали в 1985м им тут двушку и трешку рядом. Сын 59 лет, ходит бычки стреляет. Другой тоже непонятный. Двушку продали за 4 штуки баксами, хотя не пьют. Но вот не повезло с детьми им.. Лентяи откровенные..
Вот когда устраивался в типографию, в 90х, то да, там грамотность была нужна. Но там быстро меня выжили, узнав, что у меня был... туберкулез.. Скорее не выживали, но коллектив мне не понравился. Сам ушел, а то они заманали, у тебя туберкулез и все такое, болел я в 1987м, устраивался в 1997м по моему. Короче понял, там не желали видеть тех, у кого волосы не такие. Да, хотелось бы сказать что это самые настоящие нацисты, но спасибо им, я не застоялся в этой ничтожной типографии на всю жизнь и пошел другим путем.. Кривляние по образованности, особенно меня, сына простых железнодорожников, меня не прельщала.. Как был простым работягой, так и остался..
Замкомандующего объединенной группировкой оккупантов в Украине генерал Суровикин арестован - The Moscow Times со ссылкой на два источника, близких к аппарату Минобороны рф"Там история с ним была не "Оk". Для власти. Больше ничего не могу говорить", - сказал один из собеседников издания. "В руководстве сказали, что сегодня о нем будут новости. В контексте Пригожина. Видимо он выбрал сторону ("вагнеровцев") и его за яйца хватанули", - сказал второй источник. На вопрос о том, где сейчас находится генерал он ответил: "Эту информацию у нас даже по внутренним каналам не комментируют".Генерал больше не Армагеддон... Ещё и за яйца хватанули
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