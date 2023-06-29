Флуд и оффтопик (часть 7)

Отправлено: - 01:03

А вообще, свою грамотность, те, которые кичатся ей, они за этим скрывают свои какие то личные недостатки в других общечеловеческих сферах.

Как то раз соседка в Рудном, учительница на пенсии, помыла подъезд.

Я ей решил в подарок коньяк за это.

Не взяла, сказала у нее обучение учеников по домам, как это таи называется 2000 час.

То есть как то унизила меня.

Но недостатков полно, с ее сына алкпша, которому уже под 50, не смогла вот она дать ему образование.

Тут у нас в подъезде.

Отец и мать заслуженные учителя СССР, царствие им небесное, дали в 1985м им тут двушку и трешку рядом.

Сын 59 лет, ходит бычки стреляет.

Другой тоже непонятный.

Двушку продали за 4 штуки баксами, хотя не пьют.

Но вот не повезло с детьми им..

Лентяи откровенные..