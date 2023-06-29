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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
(Пользователи)
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- г. Костанай
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- 27.02.17
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- 1556
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:08
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:28
Как сегодня хорошо...
Завтра в баню..
В деревню..
Если кухарка с утра проснется и прихожку докрасит.
Обычно не просыпается..
Блин, плохо что там интернет не ловит, а может хорошо, больше отдыхаешь, от всех вас..
Да, Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Где то новость конечно проскочит, потом уже сверяешься с ним.
Он конечно вроде как заинтересованное лицо, преступник, которому на Родине грозит пожизненное, но эмоции у него не зашкаливают.
Это и хорошо..
Он любит Россию, но не этот режим..
И мне нравится, что фанатеющие Z-патриоты сверяются и с ним..
Завтра в баню..
В деревню..
Если кухарка с утра проснется и прихожку докрасит.
Обычно не просыпается..
Блин, плохо что там интернет не ловит, а может хорошо, больше отдыхаешь, от всех вас..
Да, Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Где то новость конечно проскочит, потом уже сверяешься с ним.
Он конечно вроде как заинтересованное лицо, преступник, которому на Родине грозит пожизненное, но эмоции у него не зашкаливают.
Это и хорошо..
Он любит Россию, но не этот режим..
И мне нравится, что фанатеющие Z-патриоты сверяются и с ним..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:32
Цитата:
Руслана Левиева он запустил и рассуждает трезво? это уже что то. Кто такая Руслана Левиева и почему это "ОН"?
111:
Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Руслана Левиева он запустил и рассуждает трезво? это уже что то. Кто такая Руслана Левиева и почему это "ОН"?
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:37
Цитата:
Хех..
Видно что русского не знаешь.
Например Сыкымы нельзя так окончание изменить.
А вот Иван, Руслан, Сергей, соответственно у и Ивана, Сергея или Руслана..
Впрочем тебя германца не научишь этому, что русский язык, можно говорить и так на нем..
Я не учитель еще..
Эл-починно:
Кто такая Руслана Левиева и почему
Кто такая Руслана Левиева и почему
Хех..
Видно что русского не знаешь.
Например Сыкымы нельзя так окончание изменить.
А вот Иван, Руслан, Сергей, соответственно у и Ивана, Сергея или Руслана..
Впрочем тебя германца не научишь этому, что русский язык, можно говорить и так на нем..
Я не учитель еще..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:39
А слово "запустил", это можно и 25 раз по другому сказать, но вы ойропейцы конечно же думаете в буквальном смысле, куда Запустил и вас от этого в штопор кидает..
Это как
- Пиво буш?
- Да нет..
И вы думаете, это или Да или же Нет..
Это как
- Пиво буш?
- Да нет..
И вы думаете, это или Да или же Нет..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:42
Цитата:
Ну да, оно то понятно. Цитата:
Это всё склонения, а где оно (склонение) у тебя в предложении?
Цитата:
Вот если бы написал //Да, у Руслана Ливиева и т.д.// или просто //Да, Руслан Левиев и т.д.//
А так безграмотность полная.
111:
Видно что русского не знаешь.
Видно что русского не знаешь.
Ну да, оно то понятно. Цитата:
111:
А вот Иван, Руслан, Сергей, соответственно у и Ивана, Сергея или Руслана..
А вот Иван, Руслан, Сергей, соответственно у и Ивана, Сергея или Руслана..
Это всё склонения, а где оно (склонение) у тебя в предложении?
Цитата:
111:
Да, Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Да, Руслана Левиева запустил что то, он нудноватый, но рассуждает трезво.
Вот если бы написал //Да, у Руслана Ливиева и т.д.// или просто //Да, Руслан Левиев и т.д.//
А так безграмотность полная.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:45
Цитата:
Это ты можешь Газете моск компосировать.
А для меня прежде всего , мне нравится, простой бытовой русский, ибо смысла в нем больше, чем официального государственно чиновничьего двуличия.
Как и в остальных языках..
Эл-починно:
где оно (склонение) у тебя в предложении?
где оно (склонение) у тебя в предложении?
Это ты можешь Газете моск компосировать.
А для меня прежде всего , мне нравится, простой бытовой русский, ибо смысла в нем больше, чем официального государственно чиновничьего двуличия.
Как и в остальных языках..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:47
Цитата:
Чрезвычайно благодарен, за столь откровенное признание в неграмотности.
111:
Чрезвычайно благодарен, за столь откровенное признание в неграмотности.
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 00:52
Цитата:
Этотуже не важно на склоне лет.
Важно, чтоб ты был таким, каким надо, растил сына, чтоб тебя любила кухарка, чтоб у тебя был боле менее достаток.
Грамотность по русскому, что по казахскому, мне не совсем нужна..
Вращаюсь не в тех кругах, где сидят ученые и всякие генетики, а только с такими же как ты и я и только как ты, только тут..
Эл-починно:
Чрезвычайно благодарен, за столь откровенное признание в неграмотности.
Чрезвычайно благодарен, за столь откровенное признание в неграмотности.
Этотуже не важно на склоне лет.
Важно, чтоб ты был таким, каким надо, растил сына, чтоб тебя любила кухарка, чтоб у тебя был боле менее достаток.
Грамотность по русскому, что по казахскому, мне не совсем нужна..
Вращаюсь не в тех кругах, где сидят ученые и всякие генетики, а только с такими же как ты и я и только как ты, только тут..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 01:03
А вообще, свою грамотность, те, которые кичатся ей, они за этим скрывают свои какие то личные недостатки в других общечеловеческих сферах.
Как то раз соседка в Рудном, учительница на пенсии, помыла подъезд.
Я ей решил в подарок коньяк за это.
Не взяла, сказала у нее обучение учеников по домам, как это таи называется 2000 час.
То есть как то унизила меня.
Но недостатков полно, с ее сына алкпша, которому уже под 50, не смогла вот она дать ему образование.
Тут у нас в подъезде.
Отец и мать заслуженные учителя СССР, царствие им небесное, дали в 1985м им тут двушку и трешку рядом.
Сын 59 лет, ходит бычки стреляет.
Другой тоже непонятный.
Двушку продали за 4 штуки баксами, хотя не пьют.
Но вот не повезло с детьми им..
Лентяи откровенные..
Как то раз соседка в Рудном, учительница на пенсии, помыла подъезд.
Я ей решил в подарок коньяк за это.
Не взяла, сказала у нее обучение учеников по домам, как это таи называется 2000 час.
То есть как то унизила меня.
Но недостатков полно, с ее сына алкпша, которому уже под 50, не смогла вот она дать ему образование.
Тут у нас в подъезде.
Отец и мать заслуженные учителя СССР, царствие им небесное, дали в 1985м им тут двушку и трешку рядом.
Сын 59 лет, ходит бычки стреляет.
Другой тоже непонятный.
Двушку продали за 4 штуки баксами, хотя не пьют.
Но вот не повезло с детьми им..
Лентяи откровенные..
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 29.06.23 - 01:22
Вот когда устраивался в типографию, в 90х, то да, там грамотность была нужна.
Но там быстро меня выжили, узнав, что у меня был... туберкулез..
Скорее не выживали, но коллектив мне не понравился.
Сам ушел, а то они заманали, у тебя туберкулез и все такое, болел я в 1987м, устраивался в 1997м по моему.
Короче понял, там не желали видеть тех, у кого волосы не такие.
Да, хотелось бы сказать что это самые настоящие нацисты, но спасибо им, я не застоялся в этой ничтожной типографии на всю жизнь и пошел другим путем..
Кривляние по образованности, особенно меня, сына простых железнодорожников, меня не прельщала..
Как был простым работягой, так и остался..
Но там быстро меня выжили, узнав, что у меня был... туберкулез..
Скорее не выживали, но коллектив мне не понравился.
Сам ушел, а то они заманали, у тебя туберкулез и все такое, болел я в 1987м, устраивался в 1997м по моему.
Короче понял, там не желали видеть тех, у кого волосы не такие.
Да, хотелось бы сказать что это самые настоящие нацисты, но спасибо им, я не застоялся в этой ничтожной типографии на всю жизнь и пошел другим путем..
Кривляние по образованности, особенно меня, сына простых железнодорожников, меня не прельщала..
Как был простым работягой, так и остался..
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