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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 22:27
#13486
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Цитата:
111:
Че ты чешишь. Я уже по попе опредилил что Наталья Ивановна не хохлушка.

[Исправлено: Vit, 27.06.2023 - 21:28]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 23:53
#13487
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Эх..
Жизнь хороша..
Особенно когда сам мастер на все руки и что то делаешь для дома..
Красавица жена, хоть и устаревшая уже модель, дети..
Что еще нужно для счастья?
Пивко, луна..
Пивко под луной..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.23 - 00:05
#13488
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Ну а пока нам кухарка готовит цыплят с картошкой в духовке..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.23 - 01:39
#13489
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Ну наконец то..
А то съесть друг друга уже готовы.
Тем более на человек десять..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7765
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.23 - 07:57
#13490
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.23 - 15:54
#13491
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Цитата:
Гога:

С утра отмечаешь что ли?
Барана зарезал хоть?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7765
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 28.06.23 - 16:33
#13492
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Тебя поздравил
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.23 - 00:00
#13493
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Цитата:
Гога:
Тебя поздравил

Спасибо.
Как то вышлю тебе календарик НГ..
Если адрес напишешь..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.23 - 00:01
#13494
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Что такое амакат или амагаз?
Сегодня Амирка выбрал себы носки с этой фигурой

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.23 - 00:02
#13495
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И конечно же Месси

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27223
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 29.06.23 - 00:06
#13496
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Амангус какой то



Откуда знают, непонятно, вцепился в них

[Исправлено: 111, 29.06.2023 - 00:09]
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