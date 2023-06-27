Отправлено: - 23:53

Эх..Жизнь хороша..Особенно когда сам мастер на все руки и что то делаешь для дома..Красавица жена, хоть и устаревшая уже модель, дети..Что еще нужно для счастья?Пивко, луна..Пивко под луной..