Уважаемый говорит об этом ребенке, которого оккупанты хотели убить, что это офицер?
Из-под завалом в Краматорске достали еще тело парняТаким образом от ракетной атаки РФ по городу уже 9 погибших. На фото - Юля и Аня, две сестры, которые погибли.На видео втором - ребенок, которому 8 месяцев и который пострадал от прилета российской ракеты. 🇺🇦 Украина
Вечером 27 июня российские войска нанесли удар по ресторану RIA Lounge в центре Краматорска баллистической ракетой комплекса «Искандер». В районе прилета находились наемники, среди которых удалось опознать Алекса Галланта (Alex Gallant), Арно Дедекера (Arnaud Dedecker) и Ника Дукворта (Nich Durkworth), а также трех колумбийских граждан. На одном из видео с мест также можно заметить, что у одного из раненых на руке татуировка 3 батальона 75 полка рейнджеров ВС США. Координаты:48.7353775, 37.5870549 Информация обновляется.
Наемники наемниками. Ты не видишь погибших детей? Это серьезное военное преступление, совершенное российской федерацией.. То есть вы воюете с мирным населением, уничтожая его больше, чем каких то наемников? И кого же тогда вы освобождаете? И от кого?
ПОДТВЕРЖДЕНО Появилось подтверждение того, что Краматорск стал братской могилой для нескольких десятков иностранных наёмников, воюющих на стороне Украины. Британский солдат опубликовал видео с места событий. Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков во время традиционного брифинга заявил, что ракетным ударом в Краматорске был уничтожен пункт дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Позднее появилась информация, что кроме украинских командиров в этом расположении находились и иностранные наёмники. В частности, военный эксперт Борис Рожин заявлял, что в результате удара русской ракеты в Краматорске погибли несколько десятков офицеров из стран Запада. Теперь информация нашла подтверждение. Один из британских наёмников опубликовал видео, на котором показал последствия ударов. Ранее сообщалось, что на фотографиях с места событий засветился американский наёмник Ник Даркворт. Он разбирал завалы, ставшие братской могилой для "солдат удачи". Отметим, что Киев пытался выдать удар по пункту дислокации украинской бригады за атаку по мирным жителям. Когда же стали появляться данные о погибших иностранных наёмниках, украинская сторона назвала их "туристами".
Кстати, Украина вчера всеми силами пыталась сначала представить всё "ударом по мирным жителям". Когда всплыли различные иностранцы в районе удара по отелю, их начали называть "туристами" и "журналистами".
СЛАБОУМИЕ Байден снова перепутал Украину с Ираком и поморщился Заявление президента США было сделано на лужайке перед Белым домом.Американский президент Джо Байден в очередной раз допустил конфуз, перепутав название Украины. В частности, он попытался комментировать ситуацию в России и припомнил спецоперацию на Украине.Журналисты поинтересовались у Байдена, повлияют ли события последних дней в России на общую обстановку, и спросили, "насколько это ослабило Владимира Путина"."Трудно сказать, - заявил Байден, поморщившись, - он, очевидно, проигрывает войну в Ираке".Президент США уже не первый раз допускает похожую оговорку. Так, в прошлом году в своём выступлении в штате Флорида он перепутал Украину с Ираком, говоря о мировой инфляции.
НАРКОТЫ И НАТО! Это реальное выступление в Верховной раде. Сегодня на Украине День Конституции. По этому поводу в Киев прибыл президент Польши Анджей Дуда, что само по себе выглядит комично. Куратор прибыл контролировать украинский суверенитет…
Впрочем, перебил комедийный талант Дуды Зеленский. В конце концов, у него работа такая.В ходе выступления в Верховной раде Украины президент Владимир Зеленский выдвинул два тезиса:- о вступлении Украины в НАТО;- о легализации марихуаны на Украине и выдаче "коробков" всем солдатам ВСУ.
Мы сейчас говорим на полном серьёзе. Вот вам две цитаты лидера киевского режима: "Россия сама должна просить, чтобы Украину взяли в НАТО. Потому что члены НАТО обороняются, а не уничтожают. Защищают, а не бросаются на соседей. Россия, которая входит в эпоху мятежей и системной слабости, как никто заинтересована в безопасности на своих международно признанных границах. А значит, Россия тоже заинтересована в Украине в НАТО"
"Все лучшие мировые практики, решения, какими бы сложными или непривычными они ни были, должны быть применены в Украине, чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны […] В частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса".
Теперь сами решайте, какой скетч Зеленского на этот раз получился смешнее.
ЗАХЛЕБНУЛИСЬ Новости с линии фронта. На Запорожском направлении, в районе населённого пункта Пятихатки, несколько часов назад 128 бригада ВСУ предприняла попытку наступления. Однако усилия врага были безуспешными: атака захлебнулась, а танки и БМП остались гореть в степях, пишет ТГ-канал «Архангел спецназа».Вэсэушников руководство бросило в посадках. Никакой возможности эвакуировать у них не было и теперь они там и останутся под огнём русской артиллерии.Они рассчитывали на успех своей атаки, но им не повезло: разведчики 429 МСП 19 МСД вместе с разведчиками батальона им. Судоплатова и 4 ВБ вскрыли врага на дальних подступах.Уничтожено три танка и две БМП техники.
ПОЙМАННЫЕ НА ВРАНЬЕ Со вчерашнего дня украинская пропаганда раскручивает кадры из находящегося в тылу города Краматорск на Донбассе – уже традиционно Россия обвиняется «в нанесении ракетного удара по гражданскому объекту» – пиццерии и общежитию. В доказательство публикуются снимки раненых посетителей кафе, среди пострадавших есть и ребенок.
Однако украинская цензура, как уже неоднократно бывало, допустила прокол: в первые минуты на месте взрыва запечатлены люди, говорящие по-английски. Более того, иностранец кричит, что под завалами оказалось множество солдат. А на руке обнаруживается интересная татуировка, характерная для американских военных.
Всё стало понятно из сводки Минобороны РФ – в Краматорске российское оружие разнесло место дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Очевидно, к нему и были прикомандированы западные наёмники.
Мораль этой истории проста: гражданским, особенно в городах, за которые предстоят бои, нужно держаться как можно дальше от ВСУшников и их иностранных наставников. А ВСУшникам и наёмникам помнить – в нужный момент русские ракеты точно поразят цель.
«Вчера подняли вой, что погибли люди в Краматорске, но опустили одну деталь, что и кафе, и общежитие было забито американскими инструкторами. Американцы принимают самое деятельное участие в подготовке украинских военных. Как я понял, они даже не парятся, отмечают друг друга и «чекают» локации в Инсте (запрещенная в России соцсеть, – авт.)», – отмечает военкор Алексей Смирнов.
Ниже – скриншоты из блога западного «журналиста», который пишет, что ужинал в пиццерии за несколько минут до ракетного удара – очевидно, со своими «побратимами».
Автор картинно удивляется, почему кафе стало целью, ведь оно не является военным объектом. В соцсетях можно найти сделанные в Краматорске метки и других западных наёмников.
«Мирные украинские граждане испытывают шок от невероятной бомбардировки общежития. От шока перешли на английский и перестали «шокать», – язвительно комментирует военкор Роман Сапоньков кадры с последствиями удара.
А вот фотографии после взрыва – у одного из иностранцев, бывших в пиццерии, – на руке набита цифра в ромбе – это шеврон «рейнджерского» 3-го батальона 75-го полка армии США. Что этот «турист» забыл в прифронтовом Краматорске, остается только догадываться.
«Уцелевший британский наёмник случайно отправил в помойку столь тщательно сконструированную бандеровскими СМИ версию про удар по мирному кафе. Также уже есть подтверждение по колумбийцам, трое из которых были ранены при поражении объекта. По-настоящему оценить масштаб можно будет, когда в западных СМИ массово начнут появляться некрологи на иностранных боевиков с выдуманными датами и местами гибели», – отмечает в своем блоге военкор Юрий Котенок.
Военный эксперт Владимир Орлов также подчеркивает, что Россия может дотянуться до любой точки на всей глубине территории Украины:«Россия обладает высокоточным оружием, она может наносить удары прицельно – это неоднократно подтверждалось, когда происходили специальные удары, в том числе гиперзвуковым оружием по заглубленным и защищенным объектам будь то бункер, в котором находились НАТОвские инструкторы и военные, а также удары по ГУР МО Украины. Что касается высокопоставленных военных, у нас нет достоверных сведений с той стороны о том, что они живы, бодры и веселы. Единственное, что с той стороны мы получаем, – это фейки, сфотошопленные картиночки, которыми пытаются доказать жизнь Буданова или Залужного».
P.S. СБУ заявила о задержании местного жителя Краматорска по обвинению в помощи российской разведке для нанесения удара по базе наемников. Если это действительно так, будем надеяться, что Родина сможет спасти русского героя!
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