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[Исправлено: yudjin, 28.06.2023 - 23:31]

ПОЙМАННЫЕ НА ВРАНЬЕСо вчерашнего дня украинская пропаганда раскручивает кадры из находящегося в тылу города Краматорск на Донбассе – уже традиционно Россия обвиняется «в нанесении ракетного удара по гражданскому объекту» – пиццерии и общежитию. В доказательство публикуются снимки раненых посетителей кафе, среди пострадавших есть и ребенок.Однако украинская цензура, как уже неоднократно бывало, допустила прокол: в первые минуты на месте взрыва запечатлены люди, говорящие по-английски. Более того, иностранец кричит, что под завалами оказалось множество солдат. А на руке обнаруживается интересная татуировка, характерная для американских военных.Всё стало понятно из сводки Минобороны РФ – в Краматорске российское оружие разнесло место дислокации командного состава 56-й мотопехотной бригады ВСУ. Очевидно, к нему и были прикомандированы западные наёмники.Мораль этой истории проста: гражданским, особенно в городах, за которые предстоят бои, нужно держаться как можно дальше от ВСУшников и их иностранных наставников. А ВСУшникам и наёмникам помнить – в нужный момент русские ракеты точно поразят цель.«Вчера подняли вой, что погибли люди в Краматорске, но опустили одну деталь, что и кафе, и общежитие было забито американскими инструкторами. Американцы принимают самое деятельное участие в подготовке украинских военных. Как я понял, они даже не парятся, отмечают друг друга и «чекают» локации в Инсте (запрещенная в России соцсеть, – авт.)», – отмечает военкор Алексей Смирнов.Ниже – скриншоты из блога западного «журналиста», который пишет, что ужинал в пиццерии за несколько минут до ракетного удара – очевидно, со своими «побратимами».Автор картинно удивляется, почему кафе стало целью, ведь оно не является военным объектом. В соцсетях можно найти сделанные в Краматорске метки и других западных наёмников.«Мирные украинские граждане испытывают шок от невероятной бомбардировки общежития. От шока перешли на английский и перестали «шокать», – язвительно комментирует военкор Роман Сапоньков кадры с последствиями удара.А вот фотографии после взрыва – у одного из иностранцев, бывших в пиццерии, – на руке набита цифра в ромбе – это шеврон «рейнджерского» 3-го батальона 75-го полка армии США. Что этот «турист» забыл в прифронтовом Краматорске, остается только догадываться.«Уцелевший британский наёмник случайно отправил в помойку столь тщательно сконструированную бандеровскими СМИ версию про удар по мирному кафе. Также уже есть подтверждение по колумбийцам, трое из которых были ранены при поражении объекта. По-настоящему оценить масштаб можно будет, когда в западных СМИ массово начнут появляться некрологи на иностранных боевиков с выдуманными датами и местами гибели», – отмечает в своем блоге военкор Юрий Котенок.Военный эксперт Владимир Орлов также подчеркивает, что Россия может дотянуться до любой точки на всей глубине территории Украины:«Россия обладает высокоточным оружием, она может наносить удары прицельно – это неоднократно подтверждалось, когда происходили специальные удары, в том числе гиперзвуковым оружием по заглубленным и защищенным объектам будь то бункер, в котором находились НАТОвские инструкторы и военные, а также удары по ГУР МО Украины. Что касается высокопоставленных военных, у нас нет достоверных сведений с той стороны о том, что они живы, бодры и веселы. Единственное, что с той стороны мы получаем, – это фейки, сфотошопленные картиночки, которыми пытаются доказать жизнь Буданова или Залужного».P.S. СБУ заявила о задержании местного жителя Краматорска по обвинению в помощи российской разведке для нанесения удара по базе наемников. Если это действительно так, будем надеяться, что Родина сможет спасти русского героя!