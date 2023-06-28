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И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ...На Украине ожидается рост количества людей, имеющих психические проблемы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявили супруга президента Украины Елена Зеленского.«Сейчас весь мир говорит о том, насколько украинцы выносливы. Но, к сожалению, выносливость тоже имеет свои пределы. По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», – сказала Зеленская.Она сожалеет, что «человеческая психика устроена таким образом, что каждый переживает происходящее с ним по-разному».«И выносливость у нас разная. Поэтому последствия могут быть слишком тяжелыми для нашей экономики и нашей сферы здравоохранения.Также, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения и по многим другим исследованиям, если есть рост проблем в сфере ментального здоровья, это может влиять на общий уровень экономики и уменьшать ВВП от трех до пяти процентов в год. Мы знаем, что мы должны восстанавливаться. И такие убытки для экономики будут очень сложными», – предупреждает жена президента.По ее словам, проблемой станут не только психически нездоровые люди.«У нас будет больше людей на колесных креслах. У нас будет больше людей с ампутацией и с протезами. Мы будем иметь и имеем уже больше людей с недостатками зрения, слуха», – резюмировала Зеленская.