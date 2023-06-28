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≡ В Костанайской области депутаты не поддержали снижение ставки розничного налога
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47072
В Костанайской области депутаты не поддержали снижение ставки розничного налога
Отправлено: 28.06.23 - 17:51
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Предприниматели уже не раз высказывались за допустимое по закону снижение ставки, их поддерживает НПП «Атамекен». Со своей стороны налоговики считают, что это влечет высокие риски для наполнения бюджета.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
4338
В Костанайской области депутаты не поддержали снижение ставки розничного налога
Отправлено: 28.06.23 - 17:51
#1
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Цитата://.....Со своей стороны налоговики считают, что это влечет высокие риски для наполнения бюджета. Депутаты лучше слышат доводы органов госдоходов.....//

Как говаривал, старик Эйнштейн, а люди его нации, говорят всегда реальные вещи: - "...всё в этом мире ОТНОСИТЕЛЬНО...".

Почему то псевдонародные избранники совместно с мытарями не озаботилось об этом наполнении бюджета, тогда когда сам господин Президент освободил аж на ТРИ года малый и средний бизнес от ежегодных налогов.
Как по команде: - засунули свои языки в одно место и молчали три года.
Один Я, кажеться, писал тут на страницах НГ, что в результате популисткого решения, бюджет потеряет КОЛОССАЛЬНУЮ сумму поступлении.

[Исправлено: ACROS, 28.06.2023 - 17:52]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
9438
Re: В Костанайской области депутаты не поддержали снижение...
Отправлено: 28.06.23 - 18:22
#2
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А кто бы сомневался,когда эти бездельники хоть, что то хорошее делали для людей?
Они всю жизнь голосуют строго по указке и так как им скажут.
Скажут проголосовать за переименование Астаны в Нурсултан,проголосуют,скажут обратно опять проголосуют.
Сборище клоунов,ручные марионетки не имеющие своего мнения.
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