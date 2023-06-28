Конечно опять в Краматорске, эти убийства детей, мирных жителей, причем год назад уже там убили в торговом центре, сейчас по многоэтажкам стреляют, чудовищное преступление России.. Мочат мирных, тогда как своего Вагнера испугались..
В МЕЛИТОПОЛЕ ГРОМКО Рогов сообщил о второй атаке на город "В Мелитополе громко", - написал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Он сообщил о второй за последние часы атаке на город.В своём Telegram-канале Рогов сообщил о серии взрывов, прозвучавших несколько минут назад."В Мелитополе громко.По предварительным данным, работа ПВО", - написал он и пообещал дать подробную информацию позже. Ранее сообщалось, что среди ночи Мелитополь огласил рёв сирены. Украинские боевики обстреляли Мелитополь около 00:30. По словам источника Царьграда, ВСУ били из американских РСЗО HIMARS.Националисты выпустили шесть снарядов, но большинство было сбито ещё на подлёте. Оперативные службы региона уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
И ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ... На Украине ожидается рост количества людей, имеющих психические проблемы. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью РБК-Украина заявили супруга президента Украины Елена Зеленского.
«Сейчас весь мир говорит о том, насколько украинцы выносливы. Но, к сожалению, выносливость тоже имеет свои пределы. По данным, например, исследований Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие годы у каждого пятого украинца будет риск возникновения или развития заболеваний, связанных с ментальным здоровьем», – сказала Зеленская.
Она сожалеет, что «человеческая психика устроена таким образом, что каждый переживает происходящее с ним по-разному».«И выносливость у нас разная. Поэтому последствия могут быть слишком тяжелыми для нашей экономики и нашей сферы здравоохранения. Также, по подсчетам Всемирной организации здравоохранения и по многим другим исследованиям, если есть рост проблем в сфере ментального здоровья, это может влиять на общий уровень экономики и уменьшать ВВП от трех до пяти процентов в год. Мы знаем, что мы должны восстанавливаться. И такие убытки для экономики будут очень сложными», – предупреждает жена президента. По ее словам, проблемой станут не только психически нездоровые люди.«У нас будет больше людей на колесных креслах. У нас будет больше людей с ампутацией и с протезами. Мы будем иметь и имеем уже больше людей с недостатками зрения, слуха», – резюмировала Зеленская.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что за минувшие сутки украинские военные выпустили по территории региона почти 40 снарядов. Он уточнил, что за 27 июня ВСУ выпустили по Белгородской области 37 снарядов. Прилеты были зафиксированы в пяти приграничных муниципалитетах. В частности, девять артиллерийских снарядов было выпущено по селу Нехотеевка, три снаряда – по селу Журавлевка и два – по селу Наумовка. В результате обстрела разрушений и пострадавших нет.
«В Валуйском городском округе в селе Долгое украинские военные сбросили четыре снаряда с беспилотников. Пострадавших нет. Повреждена кровля в одном из сельхозпредприятий. В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено 2 минометных снаряда. Пострадавших и разрушений нет», – отметил Гладков. По его словам, в Грайворонском районе была обстреляна окраина села Безымено. В поселке Горьковский с беспилотника было сброшено два снаряда. Пострадавших нет.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал высказывания украинской стороны о том, что якобы в результате удара РФ по Краматорску погибли мирные жители. «Киев утверждает, что в результате российского удара по Краматорску погибли мирные люди? РФ не наносит удары по гражданской инфраструктуре, только по объектам, которые связаны с военной инфраструктурой», - заявил он. ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с 10 октября 2022 года. Ранее сообщалось, что в подконтрольном киевскому режиму Краматорске нанесён ракетный удар в место, где проводилась встреча офицеров Североатлантического альянса. Под атаку попало здание гостиницы, где собрались офицеры ВСУ с иностранными военными инструкторами.
Число погибших в Краматорске возросло до 10 - НацполицияПо уточненным данным, российские войска ударили по Краматорску ракетами "Искандер".Среди погибших – 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.
Такую вот лажу вешают нам на уши, Уважаемые Z-патриоты, мямля что то об офицерах.. Где же они? А вот погибшие дети и другие мирные жители есть.. z-патриоты от отчаяния, что уже не удасться взять Киев за три дня, окончательно от вранья у них крыша поехала..
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