Отправлено: - 15:18

В заявлении они поясняют, что собственник квартиры, где произошел порыв, не заключил своевременно договор с ОСИ

Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана

общедомовым инженерным системам относятся системы, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, а именно системы: холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49261 При этом в п. 4 ст. 40 Закона РК «О жилищных отношениях» указывается, что, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, а именно системы: холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков,, расположенного на ответвлениях от стояков.Источник:

Ничего не понятно. ЕслиЦитата:то при чём тут это:Цитата:Какая разница, что написано в договоре, если он не был заключён?Или всё таки заключили договор, но"несвоевременно"?Если собственник не заключал договор, смотрим сюда:Цитата: