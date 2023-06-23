В чьей зоне ответственности трубы? - Полмиллиона тенге с соседей и ОСИ требует жительница Костаная за возмещение ущерба после затопления квартиры
Отправлено: 23.06.23 - 17:02
Когда Галина Корчагина обнаружила случившееся, она вызвала к себе председателя ОСИ «Достык-56». И тот вместе с сантехником провели обследование квартиры и выяснили, что Корчагину затопили соседи сверху из-за разрыва трубы трубопровода перед запорным краном водоснабжения. Читать новость
Для того , чтобы ПКСК или ОСИ отвечали за трубы, находящиеся в квартирах необходимо принимать работников,которые будут периодически ходить по квартирам и производить осмотр. Для этого нужно будет поднимать тариф. А нужно это жильцам? Неужели сами жильцы не в состоянии производить осмотр состояния трубопроводов. Ну заставят сейчас ОСИ заплатить деньги по суду. С каких денег заплатит председатель? Правильно, с членских взносов, т.е. с денег , собранных на эксплуатацию этого же дома, только потому что Ответчик не следила за состоянием труб.
- В нашем городе больше 50 ОСИ и каждый из них может тоже когда-то столкнуться с такой проблемой, - пояснил 21 июня суду Ахметов. - Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана. В договоре написано, что все отходящее от стояка относится к частной собственности.
Не надо вводить суд в заблуждение! В законе О жилищных отношения написано всё про раздел границ и ответственности! И эти законы написаны кровью! Другое дело когда владельцы квартир при благоустройстве, замуровывают инженерные сети общего пользования в своей квартире и не обеспечивают доступа к проведению профосмотра
Не моё конечно дело, и что теперь: - каждое судебное заседание, частного характера, областная общественно-политическая газета будет освещать, наверное расценки на её страницах ДЕШЁВЫЕ. В суде №2 рассматривается дело об укусе собакой; в суде №1 рассматривается дело о пьяной драке: там на подходе скандал с соседями по площадке и так далее. Короче - бытовуха, или больше писать НЕ О ЧЕМ.
Напишите хотя бы аналитическую статью о свёртывании программы льготного кредитования населения, правительством, которое оно завершило в рекордные 18 секунд. Как скорострел в постели!!! Наверное они вошли в книгу Гинесса.
В данном, конкретном случае, у казалось бы частной ситуации есть общественный интерес - сейчас в Костанае появляется все больше ОСИ и вероятно, что их председатели также могут попасть в подобную ситуацию, в статье мы показали лазейки в жилищном законодательстве, о которых председатели ОСИ могут даже и не подозревать.
В заявлении они поясняют, что собственник квартиры, где произошел порыв, не заключил своевременно договор с ОСИ
то при чём тут это: Цитата:
Председатели ОСИ должны знать, что в стандартном договоре между ОСИ и собственниками квартир ответственность от стояка до первого запорного крана не прописана
Какая разница, что написано в договоре, если он не был заключён? Или всё таки заключили договор, но"несвоевременно"? Если собственник не заключал договор, смотрим сюда: Цитата:
При этом в п. 4 ст. 40 Закона РК «О жилищных отношениях» указывается, что общедомовым инженерным системам относятся системы, находящиеся в многоквартирном жилом доме за пределами или внутри квартиры, нежилого помещения и обслуживающие две (два) и более квартир, нежилых помещений, а именно системы: холодного и горячего водоснабжения, состоящие из стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, расположенного на ответвлениях от стояков. Источник:
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