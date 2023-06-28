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≡ Газобетон от завода «Qaz Build KST» пользуется популярностью у строителей в Костанае. Что их привлекает?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47071
Газобетон от завода «Qaz Build KST» пользуется популярностью у строителей в Костанае. Что их привлекает?
Отправлено: 28.06.23 - 12:18
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В Костанае уже несколько месяцев действует уникальный, абсолютно новый завод. В «Qaz Build KST» запустили производство газобетона. Этот материал давно зарекомендовал себя у строителей как легкий и удобный, с хорошей теплоизоляцией.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6172
Re: Газобетон от завода «Qaz Build KST» пользуется популярностью...
Отправлено: 28.06.23 - 12:18
#1
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Очень странно, что из газобетона на частном индивидуальном строительстве жилья не поднимаются выше второго этажа, на Ютубе много видео, как разрушаются сами собой двухэтажные коттеджи
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