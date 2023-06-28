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Газобетон от завода «Qaz Build KST» пользуется популярностью у строителей в Костанае. Что их привлекает?
Газобетон от завода «Qaz Build KST» пользуется популярностью у строителей в Костанае. Что их привлекает?
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