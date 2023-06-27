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ИСТОРИЯ ОДУРАЧИВАНИЯАнтироссийские настроения на Украине взращивались на официальном уровне сразу с 1991 года. Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».«Агитация, которая проводилась с 1991 года, шла на повышение образа исключительности и первосортности для украинцев – «мы лучше, чем москали»… Живешь на Украине – значит, ты украинец… То есть, большинство людей постепенно привыкали к тому, что они «украинцы»…Всегда говорил, что я русский, даже за границей. А большинство тех, кто со мной ездил, говорили, что «мы украинцы». То есть, в том плане, что у них украинский паспорт. И постепенно это закладывается, и вчерашние русские считают себя украинцами.Второй пунктик – это то, что сделало украинство модным и крутым. Еще в школе насаждалось, я помню, учительница по украинской литературе рассказывала, что в сёлах России всё покосившиеся, а у нас красивое.А я тогда ездил с родителями в Москву и говорил, что вы херню всякую несете, там тоже деревянное зодчество очень красивое, и все зависит от человека», – подчеркнул Васильев.Людей, отстаивавших свое русское происхождение, было не сильно много. Они просто привыкли так жить и жили по течению, указал Васильев.«Когда начали только вводить технические предметы на украинской мове, сопромат мы еще изучали на русском, а уже части предметов, спецкурсов, в том числе секретные, нам диктовали на украинской мове. Все вешались, а у меня хватало внутренней силы и выдержки переводить синхронно с украинского на русский.Я себе конспекты по-русски писал, потому что понимал, в гробу я видел потом это читать перед экзаменом.Как старая мудрость – это то, что лягушку заживо надо варить, начиная с холодной воды. Так и здесь, 30 лет варили, варили…Люди вроде считали, что они русские, и до 2014 года у меня большинство друзей было антимайданных настроений. Не за Януковича, а против майданов, потому что они не хотели…А потом сработал фактор, когда Коломойский получил власть, они запустили вирусный маркетинг, систему слухов, даже без официальных каналов, по городу где-то за неделю распространилась информация о том, что в Крыму массово отжимают машины и имущество. Это был бред, понятное дело. Но все рассказывали одну и ту же историю, и именно это стало одним из очень важных моментов – люди испугались за своё имущество, что придут сюда русские и их ограбят.Плюс, опять же, постоянно наслаждался образ, что современная Россия – это СССР. Хотя большинство людей просто не были в России, а те, кто ездили, они конечно пальцем у висках крутили, что за бред. Тем не менее, факт – приравнивали Россию к СССР, и считали, что в России по-прежнему конец 80-х- начало 90-х», – уточнил он.По оценке Васильева, в итоге в общей сложности 80% страны было убеждено в отсталости России и повальном пьянстве в РФ. Затем эти убеждения накладывались на ложное чувство собственного превосходства, исключительности.«Я занимался электоральными вещами, изучал – устойчивая поддержка России в Днепропетровске была около 25%. Это такая вот железобетонная, такая, как в Крыму была примерно процентов 40-50. То есть, в Крыму она была выше. Но это именно железобетонная – те, кто полностью ассоциировали себя с Россией и считал, что Украина – это только временный период. Процентов 5-10 было реально упоротых, это ещё до 2014 года, кто голосовал за руховцев, Тягнибока и прочих товарищей.Длительная промывка мозгов, начиная с детского сада, школы, уроки истории Украины, которая обязательный экзамен везде, – и вступительные, и выпускной, а по сути это государственная пропаганда…Украинский язык в том виде, которого он стал именно языком, а не малороссийским диалектом, был сформирован благодаря товарищу Грушевскому и прочей команде в 20-30 годы, наслаждался специально, и это искусственный язык, потому что исходный украинский язык – это малороссийский диалект. К нему ближе всего суржик. Но суржик прессовали, «быдлованы» и прочее. Хотя это люди на исконном языке говорят.Соответственно, сделали отдельный язык, который не имеет этнической принадлежности. Вот с этого начался обман малороссов», – заключил Васильев.