НА ВОЙНЕ И ИНВАЛИД СТРЕЛЯЕТ Украинские военкоматы отлавливают инвалидов, которые не в состоянии нормально воевать и становятся серьёзной обузой для ВСУ. Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Давайте будем объективными – у людей действительно есть проблемы со здоровьем, и проблемы очень большие. Потому что зачастую, когда люди попадают на передовую, когда они не подготовлены, когда у них действительно есть сахарный диабет, проблемы позвоночника, грыжи, он становится большой обузой.И в последнее время, к сожалению, таких случаев стало крайне много. И даже если человек готов что-то делать, он фактически становится обузой в той военной части, в которую его привозят», – сказал адвокат.
По его словам, украинские военкоматы признают годными и гонят на войну настолько больных людей, что воинские части попросту отказываются принимать таких «солдат».«Из нашей практики могу сказать, что людей возят по трём-четырём частям, и они отказываются их принимать. Задержали, посадили в машину, отвезли в военную часть – те посмотрели, и сказали, что нет, не берут. Повезли – в другую, в третью.И вот он сидит в военкомате уже третью неделю, его никуда не отпускают, и не знают, куда сдать человека. Вроде бы его словили, он согласен, медики сказали, что он готов.Но военные части уже прекрасно понимают, что им действительно нужны военнослужащие, а не лица, которые будут находиться в госпиталях, будут сразу же писать рапорта. Эта дикая мобилизация наносит громадный ущерб», – добавил Кравец.
АЛИБИ ДЛЯ ТЕРАКТА Киев уже практически не скрываясь заявляет о предстоящем теракте на ЗАЭС, а страны Запада спешно создают себе «алиби» на случай катастрофы. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора». «Наши враги всё больше актуализируют ситуацию с атомной станцией, причём заявляют о том, что мы сами себя хотим подорвать, и что якобы уже заминированы там энергоблоки, и вся атомная электростанция, и пруд-охладитель», – сказал Рогов. Он подчеркнул, что даже страны западного блока озаботились созданием «алиби» на случай теракта.«Что показательно – на обвинение Зеленского, Буданова, и прочих миньонов, уже ответ дали не только Россия, что логично, но и МАГАТЭ, которая сказала, что ничего не заминировано. А после МАГАТЭ официальные представители Белого Дома заявили, что угрозы подрыва Запорожской АЭС США не видят, всё нормально, они не видят никаких намерений РФ что-либо плохого делать с атомной станцией», – отметил он. «То есть, фактически Зеленского уже одёргивает не только Россия, что вполне логично, но даже МАГАТЭ и США. Тут два варианта – или американцы готовят себе алиби: «Это же не мы, это всё Зеленский». Или же они действительно напряжены и прекрасно понимают, чем могут закончиться те провокации, которые со стороны этой шайки наркоманов и нацистов, уже более года занимающейся ядерным терроризмом», – добавил чиновник.
НА ГРАНИ Украина подходит к критической точке, за которой ее либо принудят к мирным переговорам, либо перекрестят и оставят воевать с Россией в одиночестве. Об этом в интервью украинскому пропагандисту Александру Шелесту заявил бежавший из Киева политолог Михаил Чаплыга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Кто же поедет по пути «Гештальта 2.0»? Немцы говорят: «Бабла нет, идите в США ищите». США говорят: «До осени и вообще у нас Азиатско-Тихоокеанский регион по графику, товарищи, без обид. Плюс в осенний период стартует избирательная кампания Байдена. Кстати, вы зачем его наручниками к своему поезду пристегнули, а-ну, давайте, отстегивайте Байдена, он нам нужен для выборов, поэтому дальше сами. Сами-сами».
И США нам говорят: «Да, вы обязательно сходите в пешее путешествие, но без нас, поскольку первая экскурсионная программа была с гидом, теперь вы все знаете и пойдете в одиночку. Но, поскольку вы в любом случае вернетесь в точку А или Б, то в принципе, сколько у вас там золотых в кармане осталось? Еще два есть – ну и отлично. Часики только оставьте, пожалуйста, перед путешествием в Лондоне, на Лондонской конференции.Часики, которые от бабушки и дедушки остались, отдайте их, потому что вдруг потеряете. Оставьте в Лондоне в качестве залога – в случае чего мы назовем это репарации и контрибуции с вас за то, что вы повоевали», – сказал эксперт.
«В общем, точка бифуркации для Украины – это либо «Минск-3»), либо «Г 2.0» [война]. Точка бифуркации для США – это либо принуждение к «Минску-3», тогда выходит Байден и получает премию мира, побеждает в выборах и переключается спокойненько себе на Тайвань вместе с Китаем, у них там нормальный междусобойчик. Или пусть идут на «Г 2.0», выходит Кирби и все остальные, говорят: «Вы знаете, мы сделали все, что могли, сил вам, вдохновения, денег нет, но вы держитесь. Ленд-лиз вам в спину», – заявил Чаплыга.
ИСТОРИЯ ОДУРАЧИВАНИЯ Антироссийские настроения на Украине взращивались на официальном уровне сразу с 1991 года. Об этом в эфире программы «Политотдел» канала «Крым 24» заявил военно-технический эксперт, автор telegram-канала «Русский инженер» Алексей Васильев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Агитация, которая проводилась с 1991 года, шла на повышение образа исключительности и первосортности для украинцев – «мы лучше, чем москали»… Живешь на Украине – значит, ты украинец… То есть, большинство людей постепенно привыкали к тому, что они «украинцы»…Всегда говорил, что я русский, даже за границей. А большинство тех, кто со мной ездил, говорили, что «мы украинцы». То есть, в том плане, что у них украинский паспорт. И постепенно это закладывается, и вчерашние русские считают себя украинцами. Второй пунктик – это то, что сделало украинство модным и крутым. Еще в школе насаждалось, я помню, учительница по украинской литературе рассказывала, что в сёлах России всё покосившиеся, а у нас красивое.А я тогда ездил с родителями в Москву и говорил, что вы херню всякую несете, там тоже деревянное зодчество очень красивое, и все зависит от человека», – подчеркнул Васильев. Людей, отстаивавших свое русское происхождение, было не сильно много. Они просто привыкли так жить и жили по течению, указал Васильев. «Когда начали только вводить технические предметы на украинской мове, сопромат мы еще изучали на русском, а уже части предметов, спецкурсов, в том числе секретные, нам диктовали на украинской мове. Все вешались, а у меня хватало внутренней силы и выдержки переводить синхронно с украинского на русский.Я себе конспекты по-русски писал, потому что понимал, в гробу я видел потом это читать перед экзаменом.
Как старая мудрость – это то, что лягушку заживо надо варить, начиная с холодной воды. Так и здесь, 30 лет варили, варили…Люди вроде считали, что они русские, и до 2014 года у меня большинство друзей было антимайданных настроений. Не за Януковича, а против майданов, потому что они не хотели…А потом сработал фактор, когда Коломойский получил власть, они запустили вирусный маркетинг, систему слухов, даже без официальных каналов, по городу где-то за неделю распространилась информация о том, что в Крыму массово отжимают машины и имущество. Это был бред, понятное дело. Но все рассказывали одну и ту же историю, и именно это стало одним из очень важных моментов – люди испугались за своё имущество, что придут сюда русские и их ограбят. Плюс, опять же, постоянно наслаждался образ, что современная Россия – это СССР. Хотя большинство людей просто не были в России, а те, кто ездили, они конечно пальцем у висках крутили, что за бред. Тем не менее, факт – приравнивали Россию к СССР, и считали, что в России по-прежнему конец 80-х- начало 90-х», – уточнил он.
По оценке Васильева, в итоге в общей сложности 80% страны было убеждено в отсталости России и повальном пьянстве в РФ. Затем эти убеждения накладывались на ложное чувство собственного превосходства, исключительности.
«Я занимался электоральными вещами, изучал – устойчивая поддержка России в Днепропетровске была около 25%. Это такая вот железобетонная, такая, как в Крыму была примерно процентов 40-50. То есть, в Крыму она была выше. Но это именно железобетонная – те, кто полностью ассоциировали себя с Россией и считал, что Украина – это только временный период. Процентов 5-10 было реально упоротых, это ещё до 2014 года, кто голосовал за руховцев, Тягнибока и прочих товарищей.Длительная промывка мозгов, начиная с детского сада, школы, уроки истории Украины, которая обязательный экзамен везде, – и вступительные, и выпускной, а по сути это государственная пропаганда…Украинский язык в том виде, которого он стал именно языком, а не малороссийским диалектом, был сформирован благодаря товарищу Грушевскому и прочей команде в 20-30 годы, наслаждался специально, и это искусственный язык, потому что исходный украинский язык – это малороссийский диалект. К нему ближе всего суржик. Но суржик прессовали, «быдлованы» и прочее. Хотя это люди на исконном языке говорят.Соответственно, сделали отдельный язык, который не имеет этнической принадлежности. Вот с этого начался обман малороссов», – заключил Васильев.
ПАЛАЧИ Жительница освобожденного Лисичанска в Луганской Народной Республике Ольга Рудая рассказала РИА Новости, как боевики украинского батальона "Луганск-1" хотели ее казнить за пророссийские взгляды.
"У нас в супермаркетах (на подконтрольной на тот момент Киеву территории Донбасса) написано было: "Если вы знаете кого-то из сепаратистов или кого-то, кто в 2014 году стоял, например, на блокпостах, пишите сюда". Мы их называли урночки "Сдай соседа", смеялись, когда ходили и, вот, досмеялись… В 2015 году соседка меня просто сдала. Она в принципе правду сказала, мы помогали ополчению в 2014 году, как только начиналось только все это, когда защита нашего Донбасса начиналась", - рассказала Рудая. "Пришли домой (боевики батальона "Луганск-1") вооружённые в балаклавах. Они вели меня целенаправленно расстреливать (к берегу реки)… Руки были на стяжке у меня, на хомутике, и они сказали смотреть в воду, слышу, передергивают затворы. Я им сказала: "В лицо стреляйте, или вам стыдно? Вы же все равно меня убьете". Было очень страшно, не то что страшно, у меня шок был. Когда смотришь в это дуло. Особенно никакого отношения я к оружию не имела и в руках никогда не держала. Было очень страшно. Сердце вылетало", - рассказала собеседница агентства.
По словам женщины, после этих слов ее ударили по голове прикладом, и она с завязанными руками упала в реку, после чего уже боевики батальона начали стрелять из автоматов по воде, ранив женщину. Спасли Рудую местные жители, пасшие домашнюю птицу на противоположном берегу, ниже по течению. "Они (националисты батальона "Луганк-1") считали, что свою работу выполнили. Им нужно было убрать одного инакомыслящего кого-то, кто был хоть каким-то образом, даже маленьким, причастным к нашей Русской весне. Здесь был просто беспредел, здесь ни закона не было, ничего, настоящая Украина: без закона, без правил, без возможности защитить себя, то есть ты просто расходный материал. У нас каждый день теплилась надежда, что все вернётся, вернутся наши ребята, город опять станет русским. Держало только ожидание прихода России", - рассказала собеседница агентства.
После всего этого с батальоном женщина не пересекалась, и бойцы ее больше не преследовали, однако через несколько лет ее все-таки арестовала Служба безопасности Украины. "Пропадали люди, и я думаю, когда все это закончится, будут еще очень долго находить захоронения наших ребят (мирных жителей, поддерживавших республики Донбасса)", - сказала Рудая. Видео с рассказом женщины опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
ЛУКАШЕНКО - ПРИГОЖИН. СТЕНОГРАММА, прямая речь: "В 11.00 он (Пригожин) мгновенно снял трубку. То есть Евкуров его позвал, отдал ему телефон: "Вот, Президент Беларуси звонит, будешь ли разговаривать?" — "С Александром Григорьевичем буду". Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория.
Разговаривали первый раунд минут 30 на матерном язык Исключительно. Слов матерных (я потом уже проанализировал) было в 10 раз больше, чем нормальной лексики. Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать".
"Ребята только с фронта. Они видели тысячи своих погибших ребят. Ребята очень обиженные, особенно командиры. И, как я понял, они очень влияли (я это предварительно вычислил) на самого Пригожина. Да, он такой, знаете, героический парень, но на него оказывали давление и влияние очень те, кто руководил штурмовыми отрядами и видел эти смерти. И вот в этой ситуации, выскочив оттуда в Ростов, в таком полубешеном состоянии я с ним веду этот диалог".
"Я говорю: "Женя, никто тебе ни Шойгу, ни Герасимова, никого не отдаст, особенно в этой ситуации. Ты же знаешь Путина не меньше, чем я. Во-вторых, он с тобой не то что встречаться — по телефону разговаривать не будет в силу этой обстановки". Молчит.
"Но мы хотим справедливости! Нас хотят задушить! Мы пойдем на Москву!" Я говорю: "На полпути тебя просто как клопа раздавят. Несмотря на то что войска (мне об этом Путин долго говорил) отвлечены на соответствующем фронте". Подумай, говорю, об этом. "Нет" — такая вот эйфория".
"Долго я его убеждал. И в конце сказал: "Знаешь, ты как хочешь можешь поступать. Но на меня не обижайся. Бригада подготовлена к переброске в Москву. И, как в 41-м, ты же книжки читаешь, образованный, умный человек, мы будем защищать Москву. Потому что данная ситуация не только в России. Это и не только потому, что это вот наше Отечество. А потому что, не дай бог, вот эта смута пошла бы по всей России, а предпосылки для этого были колоссальные, следующими были мы".
Как бы там, чем не закончилось. Пригожин предал Путина, обитчивая дивчина оказалося, По разным причинам. То дочери там земли не дали, то ещё в Бахмуте, что то заеяно было. Но 11 лётчиков ВС России погибли. дебилоиды их сбили. И рвы рыть начали, на трассе. Зажрался повар!
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