Отправлено: - 23:48

Карачун:

чё-то не пойму. если три нпз не справляются с обеспечением республики бензином, чё не построить четвертый?

Vit:

Кто построит? СССР?

Цитата:Цитата:Ну при СССР справлялись, значит проблема не в СССР!Может в том кому они принадлежат?