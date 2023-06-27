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≡ Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47070
Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 16:39
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По информации министра, цена на бензин марки АИ-92 останется прежней: правительство зарезервировало необходимый объем на нефтеперерабатывающих заводах и нефтебазах. А вот бензин марки АИ-95 может подорожать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Re: Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 16:39
#1
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Цитата:
"Определенные риски у нас появились по бензину АИ-95.

Цирк.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Re: Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 16:45
#2
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Цитата:
Посмотрим, как сложится ситуация на рынке, какие будут цены в Российской Федерации.

Мы уже имеем сто вариантов латиницы.( уже пытаешся какой то учить. А рф ваще уже то ли друг, то ли враг . Так в каких деньгах держать накопления? Рубль. Теньге. Или всё таки евро с баксом. Кто мы? Независимый Казахстан. ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6171
Re: Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 17:23
#3
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Только недавно обсуждали,повышаем чтоб не вывозили, Я ещё возмущался как будто у них нет рычагов влияния. Тут опять жуют что-то не понятно, Россию сюда приплели, зачем? Мы независимая страна, сырье свое, заводы тоже. Власти могли бы вообще моратории объявить на несколько лет и не поднимать цены
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
73
Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 23:15
#4
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чё-то не пойму. если три нпз не справляются с обеспечением республики бензином, чё не построить четвертый?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 23:24
#5
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Цитата:
Карачун:
Кто построит? СССР?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1960
Ждать ли повышения цен на бензин в Казахстане
Отправлено: 27.06.23 - 23:48
#6
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Цитата:
Карачун:
чё-то не пойму. если три нпз не справляются с обеспечением республики бензином, чё не построить четвертый?

Цитата:
Vit:
Кто построит? СССР?

Ну при СССР справлялись, значит проблема не в СССР! :lol: Может в том кому они принадлежат? 8-)
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