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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:28
#13471
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Я только не пойму. Какая она Наталья Ивановна там ваще нету не первое не второе. Как?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7761
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:35
#13472
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Цитата:
111:
дырки

---Ну скоко раз говорить , дырки есть только у ж................ , а тут - отверстия :lol: :lol: :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:38
#13473
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Цитата:
Гога:
Это как у нас. Машина не заводится а запускается) привычка блин.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1960
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:00
#13474
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Цитата:
Vit:
Это как у нас. Машина не заводится а запускается)

Виталь, а куда вы их запускаете? :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:17
#13475
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Снимаем с проводов пластмаску таким вот инструментом..
Блин, самый долгий удлинитель, моя то просит то подмазать, то еще что то делать..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
1960
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:26
#13476
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Цитата:
111:
Снимаем с проводов пластмаску таким вот инструментом..

Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!))
Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит. :-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:35
#13477
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Вот так вот снутри обматываем, не жалеем.
Зато не оторвется, когда каждый раз дергаешь и не замкнет

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:36
#13478
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Все.
Удлинитель, пока не знаю сколько метров, из меди, с настоящего корейского пылесоса готов..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:38
#13479
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Цитата:
Эл-починно:
Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!)) Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит.

Это же медь, настоящая, корейская, с настоящего пылесоса.
До 2х киловатт думаю свободно, а то и больше.
Уже делал с пылесосов, бойлер , стиралку, по отдельности держат.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:40
#13480
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Цитата:
Гога:
Ну скоко раз говорить , дырки есть только у

Да думаю какая разница, дырка там или отверстие..
Сегодня если выпью, спрошу у своей, че у нее там..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:41
#13481
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Цитата:
Vit:
Я только не пойму. Какая она Наталья Ивановна там ваще нету не первое не второе. Как?

Там же написано Наталья Ивановна.
Наш то дед в Рудном Иван, Натальин отец..
Значит Наталья Ивановна .
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:49
#13482
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По плите перекрытия хотел посчитать, сколько там она, 5.60, потом перемерил.
Длина почти 5.90.
Нормально..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12734
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:50
#13483
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Цитата:
111:
На фотке точно не Наталья Ивановна.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:55
#13484
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Цитата:
Vit:
На фотке точно не Наталья Ивановна

Не знаю, знаю ее еще с лет одинадцати, всегда такое имя было..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27201
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 22:00
#13485
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Блин, краска кончается, опять, развели второй раз так же точь в точь, но такое дело, что всякое может быть, может прихожка на второй раз будет темнее или светлее.
Главное основное, зал и кухня одинаквы.
Истрачено уже примерно 18 кг.
Был уверен почему то, что хватит даже банки в 15кг.
Нет.
С Тикурилой говорят расход ниже, но и стоит 33 тысячи баночка 2.7
Что очень пока дорого..

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