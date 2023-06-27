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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:28
Я только не пойму. Какая она Наталья Ивановна там ваще нету не первое не второе. Как?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 7761
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:35
Цитата:
---Ну скоко раз говорить , дырки есть только у ж................ , а тут - отверстия
111:
дырки
дырки
---Ну скоко раз говорить , дырки есть только у ж................ , а тут - отверстия
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 20:38
Цитата:
Гога:Это как у нас. Машина не заводится а запускается) привычка блин.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:00
Цитата:
Виталь, а куда вы их запускаете?
Vit:
Это как у нас. Машина не заводится а запускается)
Это как у нас. Машина не заводится а запускается)
Виталь, а куда вы их запускаете?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:17
Снимаем с проводов пластмаску таким вот инструментом..
Блин, самый долгий удлинитель, моя то просит то подмазать, то еще что то делать..
Блин, самый долгий удлинитель, моя то просит то подмазать, то еще что то делать..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:26
Цитата:
Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!))
Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит.
111:
Снимаем с проводов пластмаску таким вот инструментом..
Снимаем с проводов пластмаску таким вот инструментом..
Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!))
Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:35
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:36
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:38
Цитата:
Это же медь, настоящая, корейская, с настоящего пылесоса.
До 2х киловатт думаю свободно, а то и больше.
Уже делал с пылесосов, бойлер , стиралку, по отдельности держат.
Эл-починно:
Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!)) Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит.
Марик, не спали хату. Не пластмассу, а изоляцию!)) Какой длинны удлинитель и какого сечения провод? тонковато выглядит.
Это же медь, настоящая, корейская, с настоящего пылесоса.
До 2х киловатт думаю свободно, а то и больше.
Уже делал с пылесосов, бойлер , стиралку, по отдельности держат.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:40
Цитата:
Да думаю какая разница, дырка там или отверстие..
Сегодня если выпью, спрошу у своей, че у нее там..
Гога:
Ну скоко раз говорить , дырки есть только у
Ну скоко раз говорить , дырки есть только у
Да думаю какая разница, дырка там или отверстие..
Сегодня если выпью, спрошу у своей, че у нее там..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:41
Цитата:
Там же написано Наталья Ивановна.
Наш то дед в Рудном Иван, Натальин отец..
Значит Наталья Ивановна .
Vit:
Я только не пойму. Какая она Наталья Ивановна там ваще нету не первое не второе. Как?
Я только не пойму. Какая она Наталья Ивановна там ваще нету не первое не второе. Как?
Там же написано Наталья Ивановна.
Наш то дед в Рудном Иван, Натальин отец..
Значит Наталья Ивановна .
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:49
По плите перекрытия хотел посчитать, сколько там она, 5.60, потом перемерил.
Длина почти 5.90.
Нормально..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:50
Цитата:
111:На фотке точно не Наталья Ивановна.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 21:55
Цитата:
Не знаю, знаю ее еще с лет одинадцати, всегда такое имя было..
Vit:
На фотке точно не Наталья Ивановна
На фотке точно не Наталья Ивановна
Не знаю, знаю ее еще с лет одинадцати, всегда такое имя было..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 27.06.23 - 22:00
Блин, краска кончается, опять, развели второй раз так же точь в точь, но такое дело, что всякое может быть, может прихожка на второй раз будет темнее или светлее.
Главное основное, зал и кухня одинаквы.
Истрачено уже примерно 18 кг.
Был уверен почему то, что хватит даже банки в 15кг.
Нет.
С Тикурилой говорят расход ниже, но и стоит 33 тысячи баночка 2.7
Что очень пока дорого..
Главное основное, зал и кухня одинаквы.
Истрачено уже примерно 18 кг.
Был уверен почему то, что хватит даже банки в 15кг.
Нет.
С Тикурилой говорят расход ниже, но и стоит 33 тысячи баночка 2.7
Что очень пока дорого..
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