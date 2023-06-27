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≡ План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47069
План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
Отправлено: 27.06.23 - 13:14
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План работ Костанайской Горэлектросети с 29 июня по 1 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». В оставшиеся три рабочих дня на этой неделе работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройду в пяти районах областного центра.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12725
План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
Отправлено: 27.06.23 - 13:14
#1
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Ну наконец-то Аль-Фараби отключат. Хотя подозреваю что у Марика есть в кладовке дизельный генератор.

[Исправлено: Vit, 27.06.2023 - 12:14]
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
567
Re: План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в...
Отправлено: 27.06.23 - 13:32
#2
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Каких павших борцов? Или уже переименовали обратно? было бы здорово,но увы...
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
577
План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
Отправлено: 27.06.23 - 14:00
#3
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Цитата:
vofkakst:
Каких павших борцов? Или уже переименовали обратно? было бы здорово,но увы...

Исправили, спасибо
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
567
План отключения электроэнергии на конец недели сообщили в Костанае
Отправлено: 27.06.23 - 14:30
#4
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А надежда теплилась)))
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