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≡ Костанайские фермеры не могут получить субсидии из-за нехватки сотрудников в акимате
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47069
Костанайские фермеры не могут получить субсидии из-за нехватки сотрудников в акимате
Отправлено: 27.06.23 - 12:12
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Костанайская область отстаёт от других регионов Казахстана по выплатам сельхозсубсидий. В регион выехала рабочая группа во главе с вице-министром сельского хозяйства.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12725
Костанайские фермеры не могут получить субсидии из-за нехватки сотрудников в акимате
Отправлено: 27.06.23 - 12:12
#1
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Цитата:
. В акимате факт объясняют нехваткой сотрудников", – говорится в сообщении министерства.

У меня другое сложилось впечатление. Работать не фига не хотят. Каждый сотрудник строит из себя Бога. Незнаю как там у вас. А У нас растаможить груз уходит сутки. Для сравнения в загневающей Европе 1-2 часа. У нас сидят в кабинете брокеры, менеджеры и ещё какие то мутные люди. То ли работают или делают вид что работают. А у них сидит одна женщина которая за один час все проблемы решает.

[Исправлено: Vit, 27.06.2023 - 11:13]
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
308
Re: Костанайские фермеры не могут получить субсидии из-за...
Отправлено: 27.06.23 - 13:17
#2
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Не облагайте крестьян налогами и не выдавайте субсидий. И нет проблем и не надо кучу бюрократов содержать.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12725
Re: Костанайские фермеры не могут получить субсидии из-за...
Отправлено: 27.06.23 - 16:09
#3
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Цитата:
Ильяс:

Я ваще не понимаю смысл в субсидиях. В стране где сам Бог помогает выращивать зерно. Надо у Акроса спросить, куда уходять эти субсидии. На новый джип или реально помогают нашим фермерам. Ну тогда так, если и наши фермеры не могут без помощи. То хана нам. Конец стране.
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