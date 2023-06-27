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≡ "Сколько сможем поливать - столько будем сажать" - Аким Костаная ответил на критику горожан по поводу деревьев
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47068
"Сколько сможем поливать - столько будем сажать" - Аким Костаная ответил на критику горожан по поводу деревьев
Отправлено: 27.06.23 - 13:09
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- Много жалоб поступает по поводу вырубки старых деревьев и гибели новых, - отметил Марат Жундубаев. - Вырубка старых согласована, старые деревья нужно вырубать. Многие заметили, что желтеют новые посадки, но для них есть нормы по приживаемости.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
308
Re: "Сколько сможем поливать - столько будем сажать" -...
Отправлено: 27.06.23 - 13:09
#1
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Мы корни дерева, на коем вы цветете.Красуйтесь в добрый час!
Да только помните ту разницу меж нас:
Что с новою весной лист новый народится;
А если корень иссушится,
—Не станет дерева, ни вас».
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