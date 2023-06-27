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"Сколько сможем поливать - столько будем сажать" - Аким Костаная ответил на критику горожан по поводу деревьев
"Сколько сможем поливать - столько будем сажать" - Аким Костаная ответил на критику горожан по поводу деревьев
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