Re: Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей...

Отправлено: - 13:12

Вам дан был Царь? — так тот был слишком тих:

Вы взбунтовались в вашей луже,

Другой вам дан — так этот очень лих;

Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!»