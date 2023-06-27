Отправлено: - 12:12

. В акимате факт объясняют нехваткой сотрудников", – говорится в сообщении министерства.

[Исправлено: Vit, 27.06.2023 - 11:13]

Цитата:У меня другое сложилось впечатление. Работать не фига не хотят. Каждый сотрудник строит из себя Бога. Незнаю как там у вас. А У нас растаможить груз уходит сутки. Для сравнения в загневающей Европе 1-2 часа. У нас сидят в кабинете брокеры, менеджеры и ещё какие то мутные люди. То ли работают или делают вид что работают. А у них сидит одна женщина которая за один час все проблемы решает.