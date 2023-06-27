НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей микрорайона Арай принял суд в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47068
Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей микрорайона Арай принял суд в Костанае
Отправлено: 27.06.23 - 11:10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Судья СМАС Маржан ЖАНБЕКОВА вынесла решение по иску жителей микрорайона Арай к управлению строительства, архитектуры и градостроительства, которое является заказчиком разработки ПДП на застройку этой части Костаная.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6169
Re: Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей...
Отправлено: 27.06.23 - 11:10
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там ведь есть и добротные дома, неужели принудят насильно их на выселение, а если люди не захотят сьезжать, видимо отрежут от снабжения и услуг.
Профайл Посетить вебсайт
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27181
Re: Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей...
Отправлено: 27.06.23 - 12:43
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
области провело третьи общественные слушания по ПДП микрорайона Арай с указанием всех улиц будущей застройки.


Может надо улицы переименовать еще пару раз, может люди прочувствуют разницу и быстро съедут?
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
308
Re: Извещали плохо, но строить будут - Решение по иску жителей...
Отправлено: 27.06.23 - 13:12
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вам дан был Царь? — так тот был слишком тих:
Вы взбунтовались в вашей луже,
Другой вам дан — так этот очень лих;
Живите ж с ним, чтоб не было вам хуже!»
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Rexyn, vofkakst, yudjin

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS