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НА ВОЙНЕ И ИНВАЛИД СТРЕЛЯЕТУкраинские военкоматы отлавливают инвалидов, которые не в состоянии нормально воевать и становятся серьёзной обузой для ВСУ. Об этом на канале киевского журналиста Александра Шелеста заявил украинский адвокат Ростислав Кравец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».«Давайте будем объективными – у людей действительно есть проблемы со здоровьем, и проблемы очень большие. Потому что зачастую, когда люди попадают на передовую, когда они не подготовлены, когда у них действительно есть сахарный диабет, проблемы позвоночника, грыжи, он становится большой обузой.И в последнее время, к сожалению, таких случаев стало крайне много. И даже если человек готов что-то делать, он фактически становится обузой в той военной части, в которую его привозят», – сказал адвокат.По его словам, украинские военкоматы признают годными и гонят на войну настолько больных людей, что воинские части попросту отказываются принимать таких «солдат».«Из нашей практики могу сказать, что людей возят по трём-четырём частям, и они отказываются их принимать. Задержали, посадили в машину, отвезли в военную часть – те посмотрели, и сказали, что нет, не берут. Повезли – в другую, в третью.И вот он сидит в военкомате уже третью неделю, его никуда не отпускают, и не знают, куда сдать человека. Вроде бы его словили, он согласен, медики сказали, что он готов.Но военные части уже прекрасно понимают, что им действительно нужны военнослужащие, а не лица, которые будут находиться в госпиталях, будут сразу же писать рапорта. Эта дикая мобилизация наносит громадный ущерб», – добавил Кравец.