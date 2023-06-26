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Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=49285 Игнорируют запрещающие знаки, полицейских! Спорят с полицейскими, говорят, что не туда знаки поставили.Источник:

Цитата:и чего возмущаться? задайте вопросы полиции: почему водители игнорируют знаки и полицейских? задайте вопросы этим господам, которые устанавливают размеры штрафов: почему штрафы такие, что водители могут себе позволить игнорировать знаки и полицейских, не опасаясь остаться на улице и без штанов? спросите у служб которые должны контролировать уплату штрафов: почему существует возможность не оплачивать штрафы месяцами и годами и при этом продолжать управлять тс, в том числе и тем, за рулём которого было совершено правонарушение? вряд ли они вам что-то вразумительное смогут ответить. поэтому отвечу сам: это такой устный договор между властью и народом - народ серьёзно не спрашивает с власти компетентности и честности, закрывает глаза на всё властное воровство, взяточничество, и вводящие в ступор формулировки типа "запрет занимать гос.должности сроком на х лет" в качестве элемента наказания за коррупционные преступления. за это власть закрывает глаза на мелкие правонарушения типа "игнорирования знаков и полицейских". и все довольны. народ проезжая на красный, пересекая двойную сплошную или игнорируя требования знаков ограничения скорости думает "вот он какой я, тоже не лыком знаешь ли шит". власть ухмыляясь над этой очевидной глупостью находится в блаженном спокойствии за своё будущее.