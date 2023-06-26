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ХАРЬКОВ ЖДЁТ!События, которые произошли в России, коснулись и Харькова. Увидев, что в соседней стране власть непоколебима и готова к дальнейшим действиям, чтобы завершить специальную военную операцию, настроения в городе начали меняться. Харьковчане понимают, что путь армии России лежит через Харьков, и если в ближайшие месяцы наступление ожидали с тревогой, то теперь большинство горожан полны надеждами и ожиданием.В период военного конфликта, для того чтобы сломить Харьков и его жителей, украинская власть бросила немалые силы. Начиная от пропаганды нацистского режима со сносом памятников – до репрессий инокамысящих. Но чем дольше длится противостояние коллективного Запада с Российской Федерацией, тем больше всплывает фактов, что город оккупирован американскими марионетками. А власть, которая должна защищать и отстаивать интересы горожан, целиком и полностью продалась западным кураторам.После случая с арестом и прессингом 14 летней девочки, которая не побоялась в одиночку противостоять нацистской пропаганде, среди жителей города активно начали распространяться настроения противостоять киевскому режиму. Люди возмущены и встревожены, но уже не с позицией страха, а с немалой ненавистью. По мнению многих, власть перешла все границы, и пытается активнее провести зачистки в городе от населения, которое может оказать им сопротивление и встать на сторону России.Последнюю неделю город жил в определённом напряжении, так как в Харьков было направлено большое количество военных с разных регионов, для отлова «пушечного мяса». Но и тут события начали развиваться не по сценарию западных кураторов. В телеграмм-каналах появилось немало фактов противостояния от мужского населения «повесточным» патрулям. Что в принципе и заставляет многих ретироваться, дабы избежать открытого сопротивления с рукоприкладством. Угрозы в адрес военкомов и сотрудников ТВК поступают, и люди готовы объединяться для отлова уже этих приезжих.Нужно отметить, что представители харьковской полиции, которые сопровождают «охотников за головами», проявляют откровенное безразличие, и нередко становятся на сторону простых людей, напоминая военным о соблюдении законов. Понимают, что им тут жить, а ситуация в регионе несомненно изменится, только им (полицейским) бежать уже некуда.Поступающая информация с фронта, вдохновляет жителей на ближайшие изменения. И сколько бы власть ни пыталась выдать свои желаемые «победы» за действительность – участившиеся звуки артиллерийских боёв на окраинах города говорят об обратном. А поступившая информация о переброске частей ЧВК Вагнер под границы Харьковской области подтверждает высказанное ранее утверждение Президентом России о создании санитарно-демилитаризованной зоны, включая Харьковскую область.Харьков устал от военного конфликта, устал жить в полном неведении завтрашнего дня, устал жить без выбора и находится в руках откровенных социопатов. Ведь все понимают, что нацисты просто так город не сдадут, скорее, попытаются потопить в реках крови, но и к этому Харьков готов. Очевидно, что любой военный украинской армии с оружием на улице города будет в опасности. Когда эти боевики стреляли в спины мобилизованных, в том числе из Харьковского региона, не понимали, какую ненависть они взращивали, и как скоро сами с этим столкнутся. Когда при отступлении от натиска российской армии будут натыкаться на вилы харьковчан. Харьков сделал выводы из своих ошибок, и уже никогда не отдаст себя на растерзание оголтелых националистов.