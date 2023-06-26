ОНО ВАМ НАТО? В США заявил о признании НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией. Лидеры НАТО тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией. Об этом написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака.Он высказал мнение, что президент США Джо Байден заблуждается или лжет, когда говорит о том, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — написал Барака.
БЕГЛЫЕ НАРКОМАНЫ В Чехии заявили о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев. Правоохранители Чехии привлекли к ответственности 3418 человек по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, среди которых 57 украинцев. Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в Праге, сообщила чешская полиция Чехии со ссылкой на годовой отчет Национального центра по контролю за наркотиками в 2022 году.В отчете отмечается, что, в частности, рост продаж наркотиков связывают с конфликтом на Украине и наплывом украинских беженцев.Полиция конфисковала имущество и финансовые активы на сумму более 105 млн чешских крон (€444 млн).
БРЕДЛИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ... В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП. Минимум 17 машин пехоты Bradley, которые США отправили на Украину, повреждены или уничтожены, а этот показатель превышает 15% от обещанного числа. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на высокопоставленного американского чиновника.В марте Соединенные Штаты пообещали 113 боевых машин Bradley, отметила газета.«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, ее армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют ее планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием», — говорится в материале.
УДАР ПО ВЕРЕ Украинские националисты обстреляли мечеть в Донецке.
ВСУ нанесли удар по мечети в Донецке, у объекта зафиксированы серьезные повреждения, сообщил источник в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики.«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно, калибром 155 мм», — подчеркнул он.Никто не пострадал, уточнил собеседник издания.
НАСИЛЬНО МОБИЛИЗОВАННЫЙ Пленный солдат ВСУ о подготовке в Литве: пару раз на полигоне стреляли. Сдавшийся в плен военный ВСУ Андрей Тлустяк рассказал о крайне плохой подготовке боевиков в Литве.Военнопленный рассказал, что вступать в ВСУ не хотел, однако его заставили это сделать и насильно мобилизовали. Когда он отводил детей в школу, рядом с ним остановилась машина. Из нее вышли вооруженные люди, посмотрели его документы, затолкали его в автомобиль и увезли в военкомат. "Отправили в Литву. Подготовки не было, только была теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты и все", – описал Тлустяк обучение, которое ему провели после насильной мобилизации. Тлустяк сообщил, что при этом у них постоянно проходили занятия с психологами, которые убеждали их в необходимости как можно больше убивать и вырабатывали в боевиках ненависть к россиянам.Российские военнослужащие, по словам мужчины, обладают высоким уровнем подготовки. Тлустяк рассказал, что мораль в рядах украинских войск кране низкая. Практически никто из них не хочет сражаться и большинство хочет сдаться в плен, но "не все успевают", поскольку ВСУ несут огромные потери.Несмотря на накачку Украины западным оружием, мужчина утверждает, что он его не видел, а все вооружение его подразделения было произведено еще в Советском Союзе.А вот иностранных наемников на стороне киевского режима сражается действительно много.
Тлустяк рассказал, что лично видел поляков, англичан и грузин.Под конец своего рассказа мужчина призвал соотечественников избегать мобилизации, а тех, кого уже поймали, покинуть позиции."Пацаны, бегите от военкоматов. Хватит. Там очень плохо, расстреливают. И те, кто сейчас на позициях, бегите оттуда. Чем скорее, тем лучше", – обратился попавший в плен военный ВСУ к жителям Украины.Тлустяк поделился, что жив и здоров и хочет как можно скорее вернуться к детям, жене и матери.
Кстати, что нового в Судьбоносной речи Путина было? Может более судьбоносное скажет следом Лукашенко, например что Пригожин, хоть и убил русских героев летчиков, но все нормально... Хотя это уже обговорили все z-патриоты, что русские герои им не нужны, лишь нужно шоу Пригожина.. Но и это судьбоносное только для одного человека, повара бункерного и все.. А остальные герои России, так, объяснить ПВОшник дурак убил вас, 50 миллионов мы вам за них выплатим, и это все?
Единственное важное в речи Путина. Господа военные (преступники), вам четко дали понять, что если вдруг вы захотите устроить мятеж. Ну, например, вас заколебало умирать в чужой стране ради Путина и его любовниц (и быть убийцами невинных людей) — смело езжайте на Москву. В худшем случае, вас отправят на ретрит в Беларусь (что лучше окопа, согласитесь). Если по пути вы собьете летчиков — не переживайте, вам за это ничего не будет.Отличное предложение, как по мне.
ХАРЬКОВ ЖДЁТ! События, которые произошли в России, коснулись и Харькова. Увидев, что в соседней стране власть непоколебима и готова к дальнейшим действиям, чтобы завершить специальную военную операцию, настроения в городе начали меняться. Харьковчане понимают, что путь армии России лежит через Харьков, и если в ближайшие месяцы наступление ожидали с тревогой, то теперь большинство горожан полны надеждами и ожиданием.
В период военного конфликта, для того чтобы сломить Харьков и его жителей, украинская власть бросила немалые силы. Начиная от пропаганды нацистского режима со сносом памятников – до репрессий инокамысящих. Но чем дольше длится противостояние коллективного Запада с Российской Федерацией, тем больше всплывает фактов, что город оккупирован американскими марионетками. А власть, которая должна защищать и отстаивать интересы горожан, целиком и полностью продалась западным кураторам.
После случая с арестом и прессингом 14 летней девочки, которая не побоялась в одиночку противостоять нацистской пропаганде, среди жителей города активно начали распространяться настроения противостоять киевскому режиму. Люди возмущены и встревожены, но уже не с позицией страха, а с немалой ненавистью. По мнению многих, власть перешла все границы, и пытается активнее провести зачистки в городе от населения, которое может оказать им сопротивление и встать на сторону России.
Последнюю неделю город жил в определённом напряжении, так как в Харьков было направлено большое количество военных с разных регионов, для отлова «пушечного мяса». Но и тут события начали развиваться не по сценарию западных кураторов. В телеграмм-каналах появилось немало фактов противостояния от мужского населения «повесточным» патрулям. Что в принципе и заставляет многих ретироваться, дабы избежать открытого сопротивления с рукоприкладством. Угрозы в адрес военкомов и сотрудников ТВК поступают, и люди готовы объединяться для отлова уже этих приезжих.
Нужно отметить, что представители харьковской полиции, которые сопровождают «охотников за головами», проявляют откровенное безразличие, и нередко становятся на сторону простых людей, напоминая военным о соблюдении законов. Понимают, что им тут жить, а ситуация в регионе несомненно изменится, только им (полицейским) бежать уже некуда.
Поступающая информация с фронта, вдохновляет жителей на ближайшие изменения. И сколько бы власть ни пыталась выдать свои желаемые «победы» за действительность – участившиеся звуки артиллерийских боёв на окраинах города говорят об обратном. А поступившая информация о переброске частей ЧВК Вагнер под границы Харьковской области подтверждает высказанное ранее утверждение Президентом России о создании санитарно-демилитаризованной зоны, включая Харьковскую область.
Харьков устал от военного конфликта, устал жить в полном неведении завтрашнего дня, устал жить без выбора и находится в руках откровенных социопатов. Ведь все понимают, что нацисты просто так город не сдадут, скорее, попытаются потопить в реках крови, но и к этому Харьков готов. Очевидно, что любой военный украинской армии с оружием на улице города будет в опасности. Когда эти боевики стреляли в спины мобилизованных, в том числе из Харьковского региона, не понимали, какую ненависть они взращивали, и как скоро сами с этим столкнутся. Когда при отступлении от натиска российской армии будут натыкаться на вилы харьковчан. Харьков сделал выводы из своих ошибок, и уже никогда не отдаст себя на растерзание оголтелых националистов.
Война войной, а разврат по расписанию. В Киеве проводят фестиваль педофильского и инцестового кино. Речь идёт о фестивале так называемого «квир-кино», то бишь о киношке ЛГБТ-пошиба. Официально он именуется «Фестиваль ЛГБТКИА+ фильмов Sunny Bunny («Солнечный зайчик»). Вырос этот кино-Содом из программы некогда популярного на Украине ежегодного кинофестиваля «Молодость». Он впервые состоялся в конце 1980-х гг., и с тех пор на нем демонстрировали работы начинающих кинематографистов, выпускников кино-театрального института им. Карпенко-Карого и аналогичных факультетов (Поплавского и прочих).
Так что по нынешнему «квиру» вполне можно судить и об уровне преподавания в данных заведениях, и о том, до чего докатилось украинское кино, и какие перспективы его ожидают . Тут особо отметим, что о фестивале сервильные СМИ раструбили загодя, дабы завлечь на сию гнусь побольше народа. И данный факт свидетельствует о том, что мероприятие полностью укладывается в повестку властей, особенно если вспомнить недавнюю заяву Зеленского про необходимость легализации педерастических браков, будто иных насущных проблем не имеется.
Зрителям покажут более 60 лент. Среди них – игровые и документальные ЛГБТ-опусы, а также украинская ретроспектива. В нее, в частности, включены ленты Сергея Параджанова, отбывшего при СССР срок за гомосексуализм. Из чего следует, что он для современных кинопидоров является кумиром и примером для подражания. Можно представить, какую патоку разведут эти благодарные потомки, презентуя его напыщенную языческую белиберду типа «Теней забытых предков», превозносимых как «шедевр украинского поэтического кино».
Основных локаций фестиваля – две . Одна – старинный кинотеатр «Октябрь» на Подоле, построенный почти 100 лет назад. Когда-то в нем демонстрировались нравственные и интеллектуальные фильмы, теперь – содомская мерзость. Вторая локация – аналогичный рассадник порока, только суперсовременный гей-клуб.
Имеется ещё и детская программа. На ней, из тех же соображений, тоже не будем подробно останавливаться. Скажем лишь, что это сплошная пропаганда трансгендерства и педофилии. Картиной-закрытием станет полнометражный немецко-американский фильм «Капитан Феготрон спасает вселенную». С порноактерами в большинстве ролей.
Ну и, конечно, на фестивале не могли обойтись без темы противостояния содомитов «агрессии России», как же без этого. В рамках темы «Квир-борцы» покажут документальный короткометражный фильм «Украинские квир-борцы за свободу». Опять же по релизу, это «фильм о ЛГБТКИА+ военных, рассказывающих о своих опытах в первые недели полномасштабного вторжения России против Украины». (О каких опытах – думается, ясно). После показа будет проведена «дискуссия о необходимости принятия закона о гражданских партнерствах». То бишь, в том числе, о полной легализации педерастии в ВСУ.
Все это делается в честь всемирного месяца «прайда», который якобы «декларирует равные права каждого члена общества». Апофеозом станет шабаш извращенцев всех мастей в галерее «Художественный арсенал», прямо напротив входа в Киево-Печерскую Лавру…
ШАГ ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД... километра Российские войска под Лисичанском разгромили группировку неонацистов и продвинулись на два километра вперёд, создав себе удобный плацдарм для наступления. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Евгений Лисицын, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».«У нас есть успехи, мы в Серебрянском лесу продвинулись на полтора километра, а в некоторых местах и до двух километров. Это очень большое продвижение, с учётом того, что Серебрянский лес является неким полем, потому что артиллерия, как украинская, так и наша, этот лес уже уничтожила. Перемещаться там крайне опасно, укрытий там нет.Но, тем не менее, господствующие опорные пункты ВСУ, которыми они пользовались, сегодня ночью были разбиты, и мы туда зашли», – сказал военкор.
Евгений Лисицын подчеркнул, что таким образом российские войска перерезали снабжение подразделений ВСУ и захватили плацдарм для дальнейшего наступления.«Это важное направление. Сейчас вокруг Белогоровки замыкается кольцо. Потому что от Белогоровки можно развивать наступление дальше. На Золотарёвке тоже есть успехи по продвижению – незначительно, но 500-700 метров тоже достаточно много.Получается, что в Серебрянском лесу основная дорога снабжения находится под контролем артиллерии – все подвозы БК, провизии, ротационные действия противник выполнить не может. А если это и делает, то только в ночное время суток», – резюмировал он.
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