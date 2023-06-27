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≡ Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат эксперты. Кто они и какова их личная позиция
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47065
Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат эксперты. Кто они и какова их личная позиция
Отправлено: 27.06.23 - 09:51
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В Министерстве просвещения провели очередное заседание экспертной комиссии, которая должна решить, сохранять ли 36 недель обучения и в следующем учебном году. Эксперты выступают за сохранение продлённого учебного года, но с некоторыми оговорками. Окончательное решение по вопросу ещё не приняли.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
1239
Re: Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат...
Отправлено: 27.06.23 - 09:51
#1
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:lol: :lol: :lol: а это точно эксперты, и самое главное независимые? С учетом того, что они все "под копирку" - за продление учебного года)
А вот депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила ранее, что решение Минпросвещения продлить учебный год было ошибочным:
Цитата:
«Нормативные документы, которые принимает министерство просвещения – это их внутренняя деятельность, которая не всегда бывает благоприятной для детей и граждан Казахстана. Я, как учитель и эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное и непродуманное решение. Оно непрофессиональное и не имеет под собой основы», – сказала Смирнова в кулуарах мажилиса в среду.

КазТАГ
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
565
Re: Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат...
Отправлено: 27.06.23 - 10:17
#2
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Нельзя у нас идти поперёк- можно кресло потерять. Поэтому ждём единогласное одобрение так называемыми "экспертами" данной инициативы.
Ни одна душонка не скажет "Я против". И к бабке не ходи)))

Вот сократить бы им отпуск на ту же неделю - так же, пож предлогом экспертного решения
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6169
Re: Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат...
Отправлено: 27.06.23 - 10:22
#3
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Всё равно до конца мая никто не учился, уже 26 мая стали сдавать учебники, рано расходиться, короче расслабуха пошла. Откуда знаю? Соседскими детишками дружу, расспрашиваю как у них дела
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
3164
Re: Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат...
Отправлено: 27.06.23 - 11:05
#4
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
310
Re: Сколько продлится следующий учебный год в Казахстане, решат...
Отправлено: 27.06.23 - 11:25
#5
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Как всегда у нас все задом наперед. По нормальному ведь как делается. Собралось министерство пришло к выводу что надо продлить, постановило, собрать экспертов чтобы те дали заключение нужно или нет на самом деле и что для этого нужно. Те дали свое заключение, к примеру "Да нужно, но приэтом нужно пересмотреть программу.". Министерство принимает решение на основании заключения в течении 1-2 лет разработать программу и предусмотреть план дооснащения школ. Запустили в работу. Через 2 года приняли отчет если все сделали. Приняли приказ о продлении. Мо моему должно быть так. У нас же с обратной стороны все... и так во всем.
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