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«Нормативные документы, которые принимает министерство просвещения – это их внутренняя деятельность, которая не всегда бывает благоприятной для детей и граждан Казахстана. Я, как учитель и эксперт в области образования, считаю, что это волюнтаристское, административное и непродуманное решение. Оно непрофессиональное и не имеет под собой основы», – сказала Смирнова в кулуарах мажилиса в среду.

а это точно эксперты, и самое главное независимые? С учетом того, что они все "под копирку" - за продление учебного года)А вот депутат мажилиса Ирина Смирнова заявила ранее, что решение Минпросвещения продлить учебный год было ошибочным:Цитата: