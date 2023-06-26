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≡ "Какой-то нигилизм в здравоохранении" - Марат Жундубаев прокомментировал ситуацию с корью в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47063
"Какой-то нигилизм в здравоохранении" - Марат Жундубаев прокомментировал ситуацию с корью в Костанае
Отправлено: 26.06.23 - 14:52
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О ситуации с заболеваемостью детей корью сообщил на аппаратном совещании сегодня, 26 июня, руководитель управления санитарно-эпидемиологического контроля Костаная Алмат БАЙКЕНОВ.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
27175
Re: "Какой-то нигилизм в здравоохранении" - Марат...
Отправлено: 26.06.23 - 14:52
#1
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Цитата:
Бейсен добавила, что оснащенность медицинских организаций составляет 93%, изношенность оборудования - 25%.

Это за 3о лет независимости...
Украину вон бомбят каждый день уже, точнее каждую ночь Кинжалами да Калибрами, самолет с шахедами вот прилетел во Внуково, причем бомбят все медучреждения, центры медицины, медиков физически устраняют, но медицина у них как была, так и осталась на высшем уровне!
Как оснащенность, так и оборудование.
Потому что их чиновники элементарно работают днем и ночью!
А тут о нигилизме речь ведут..
Это преступление, когда человек, особенно дитя, умирает из за того, что нет соответствующего врача, оборудования, должной медицины..
Это никакой не нигилизм..
Нашли же слово такое блин..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
7760
Re: "Какой-то нигилизм в здравоохранении" - Марат...
Отправлено: 27.06.23 - 02:26
#2
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Цитата:
111:
но медицина у них как была, так и осталась на высшем уровне! Как оснащенность, так и оборудование.

--------Слова , слова - а где подтверждение фактами ? Или как всегда - ----лишь бы отметится ?????????????????????????
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