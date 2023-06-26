- Мы вчера сделали объезд, ремонт неплохой, - отметил Жундубаев. - Отдельно хочу остановиться по ремонту пр. Абая. Водители едут прямо по горячему асфальту! Игнорируют запрещающие знаки, полицейских! Читать новость
Пожалуй не нужен никому такой ремонт, "власть" без конца ремонтирует один и тот же участок, нужно делать по технологии ОДИН раз на несколько лет, как вы ляпаете так и относятся люди, как к временному явлению, раз "власть" положила на качество то и люди положили на власть, и не нужно удивляться власть это не дар это большая ответственность не перед вышестоящим акимом а перед НАРОДОМ
Один деятель уже ложил там асфальт, потом сосны перед приездом президента "навтыкали" вдоль дороги в Амане, естественно они погибли, ему не говорили что так делать нельзя?! Кто нибудь вообще даёт оценку таким действиям?
Не "люди положили на власть", а водятлы положили на здравый смысл. Им влом подождать, когда свежий асфальт остынет, затвердеет. Хочется по свежему гладкому проехаться. А потом "удивляются" плохому качеству дорог. Идиоты, одно слово.
Не знаю, как но после прошлого ремонта, если ехать в сторону выезда из города. после с/х института появляется вибрация и сейчас так же. Скорей всего полотно ещё в прошлый раз неправильно уложили. Не в порядке критики, улучшения для
Я не дорожный специалист. Поэтому спорить не буду и могу ошибатся Просто скажу своё мнение на счёт дорог, вроде имею права. Я заметил что качественная дорога та где много мелкого щебня смешано с битумом. Такие дороги в Европе например. У нас мало щебня и много битума. Наверно в этом причина что дорога плавится на солнце?
и чего возмущаться? задайте вопросы полиции: почему водители игнорируют знаки и полицейских? задайте вопросы этим господам, которые устанавливают размеры штрафов: почему штрафы такие, что водители могут себе позволить игнорировать знаки и полицейских, не опасаясь остаться на улице и без штанов? спросите у служб которые должны контролировать уплату штрафов: почему существует возможность не оплачивать штрафы месяцами и годами и при этом продолжать управлять тс, в том числе и тем, за рулём которого было совершено правонарушение? вряд ли они вам что-то вразумительное смогут ответить. поэтому отвечу сам: это такой устный договор между властью и народом - народ серьёзно не спрашивает с власти компетентности и честности, закрывает глаза на всё властное воровство, взяточничество, и вводящие в ступор формулировки типа "запрет занимать гос.должности сроком на х лет" в качестве элемента наказания за коррупционные преступления. за это власть закрывает глаза на мелкие правонарушения типа "игнорирования знаков и полицейских". и все довольны. народ проезжая на красный, пересекая двойную сплошную или игнорируя требования знаков ограничения скорости думает "вот он какой я, тоже не лыком знаешь ли шит". власть ухмыляясь над этой очевидной глупостью находится в блаженном спокойствии за своё будущее.
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