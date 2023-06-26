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НАСИЛЬНО МОБИЛИЗОВАННЫЙПленный солдат ВСУ о подготовке в Литве: пару раз на полигоне стреляли.Сдавшийся в плен военный ВСУ Андрей Тлустяк рассказал о крайне плохой подготовке боевиков в Литве.Военнопленный рассказал, что вступать в ВСУ не хотел, однако его заставили это сделать и насильно мобилизовали. Когда он отводил детей в школу, рядом с ним остановилась машина. Из нее вышли вооруженные люди, посмотрели его документы, затолкали его в автомобиль и увезли в военкомат."Отправили в Литву. Подготовки не было, только была теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты и все", – описал Тлустяк обучение, которое ему провели после насильной мобилизации.Тлустяк сообщил, что при этом у них постоянно проходили занятия с психологами, которые убеждали их в необходимости как можно больше убивать и вырабатывали в боевиках ненависть к россиянам.Российские военнослужащие, по словам мужчины, обладают высоким уровнем подготовки.Тлустяк рассказал, что мораль в рядах украинских войск кране низкая. Практически никто из них не хочет сражаться и большинство хочет сдаться в плен, но "не все успевают", поскольку ВСУ несут огромные потери.Несмотря на накачку Украины западным оружием, мужчина утверждает, что он его не видел, а все вооружение его подразделения было произведено еще в Советском Союзе.А вот иностранных наемников на стороне киевского режима сражается действительно много.Тлустяк рассказал, что лично видел поляков, англичан и грузин.Под конец своего рассказа мужчина призвал соотечественников избегать мобилизации, а тех, кого уже поймали, покинуть позиции."Пацаны, бегите от военкоматов. Хватит. Там очень плохо, расстреливают. И те, кто сейчас на позициях, бегите оттуда. Чем скорее, тем лучше", – обратился попавший в плен военный ВСУ к жителям Украины.Тлустяк поделился, что жив и здоров и хочет как можно скорее вернуться к детям, жене и матери.