ОНО ВАМ НАТО? В США заявил о признании НАТО катастрофы из-за конфликта с Россией. Лидеры НАТО тайно признали, что потерпели катастрофу из-за конфликта с Россией. Об этом написал в Twitter американский правозащитник и экс-кандидат в вице-президенты от партии «зеленых» Аджаму Барака.Он высказал мнение, что президент США Джо Байден заблуждается или лжет, когда говорит о том, что НАТО более сплочена, чем когда-либо прежде в истории.«За кулисами некоторые члены альянса признают катастрофу из-за поддержки военных планов США против России», — написал Барака.
БЕГЛЫЕ НАРКОМАНЫ В Чехии заявили о росте продаж наркотиков из-за украинских беженцев. Правоохранители Чехии привлекли к ответственности 3418 человек по подозрению в преступлениях, связанных с наркотиками, среди которых 57 украинцев. Наибольшее количество правонарушений было зафиксировано в Праге, сообщила чешская полиция Чехии со ссылкой на годовой отчет Национального центра по контролю за наркотиками в 2022 году.В отчете отмечается, что, в частности, рост продаж наркотиков связывают с конфликтом на Украине и наплывом украинских беженцев.Полиция конфисковала имущество и финансовые активы на сумму более 105 млн чешских крон (€444 млн).
БРЕДЛИ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ... В США признали повреждение или уничтожение 17 переданных Украине БМП. Минимум 17 машин пехоты Bradley, которые США отправили на Украину, повреждены или уничтожены, а этот показатель превышает 15% от обещанного числа. Об этом сообщила газета The New York Times, сославшись на высокопоставленного американского чиновника.В марте Соединенные Штаты пообещали 113 боевых машин Bradley, отметила газета.«Через три недели после начала контрнаступления, критически важного для перспектив Украины против России, ее армия сталкивается с целым рядом досадных проблем, которые усложняют ее планы, даже несмотря на то, что она обладает современным западным оружием», — говорится в материале.
УДАР ПО ВЕРЕ Украинские националисты обстреляли мечеть в Донецке.
ВСУ нанесли удар по мечети в Донецке, у объекта зафиксированы серьезные повреждения, сообщил источник в силовом ведомстве Донецкой Народной Республики.«Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно, калибром 155 мм», — подчеркнул он.Никто не пострадал, уточнил собеседник издания.
НАСИЛЬНО МОБИЛИЗОВАННЫЙ Пленный солдат ВСУ о подготовке в Литве: пару раз на полигоне стреляли. Сдавшийся в плен военный ВСУ Андрей Тлустяк рассказал о крайне плохой подготовке боевиков в Литве.Военнопленный рассказал, что вступать в ВСУ не хотел, однако его заставили это сделать и насильно мобилизовали. Когда он отводил детей в школу, рядом с ним остановилась машина. Из нее вышли вооруженные люди, посмотрели его документы, затолкали его в автомобиль и увезли в военкомат. "Отправили в Литву. Подготовки не было, только была теория. Пару раз на полигоне стреляли, кидали гранаты и все", – описал Тлустяк обучение, которое ему провели после насильной мобилизации. Тлустяк сообщил, что при этом у них постоянно проходили занятия с психологами, которые убеждали их в необходимости как можно больше убивать и вырабатывали в боевиках ненависть к россиянам.Российские военнослужащие, по словам мужчины, обладают высоким уровнем подготовки. Тлустяк рассказал, что мораль в рядах украинских войск кране низкая. Практически никто из них не хочет сражаться и большинство хочет сдаться в плен, но "не все успевают", поскольку ВСУ несут огромные потери.Несмотря на накачку Украины западным оружием, мужчина утверждает, что он его не видел, а все вооружение его подразделения было произведено еще в Советском Союзе.А вот иностранных наемников на стороне киевского режима сражается действительно много.
Тлустяк рассказал, что лично видел поляков, англичан и грузин.Под конец своего рассказа мужчина призвал соотечественников избегать мобилизации, а тех, кого уже поймали, покинуть позиции."Пацаны, бегите от военкоматов. Хватит. Там очень плохо, расстреливают. И те, кто сейчас на позициях, бегите оттуда. Чем скорее, тем лучше", – обратился попавший в плен военный ВСУ к жителям Украины.Тлустяк поделился, что жив и здоров и хочет как можно скорее вернуться к детям, жене и матери.
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