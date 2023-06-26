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"Едут по горячему асфальту, игнорируют полицию" - Аким Костаная возмутился наглостью водителей
"Едут по горячему асфальту, игнорируют полицию" - Аким Костаная возмутился наглостью водителей
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