Re: "Едут по горячему асфальту, игнорируют полицию" -...

Отправлено: - 17:03

Пожалуй не нужен никому такой ремонт, "власть" без конца ремонтирует один и тот же участок, нужно делать по технологии ОДИН раз на несколько лет, как вы ляпаете так и относятся люди, как к временному явлению, раз "власть" положила на качество то и люди положили на власть, и не нужно удивляться власть это не дар это большая ответственность не перед вышестоящим акимом а перед НАРОДОМ