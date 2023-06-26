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БАТЯ ДОНБАСААлександр Захарченко мог бы сегодня отметить своё 47-летие. Этот человек стал Батей для всего Донбасса, но его подло убили.Александр Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Его отец, украинец, 35 лет проработал шахтёром. Мать русская. Но национальность – всего лишь строчки в паспорте. Саша воспитывался в семье простых рабочих людей, которые учили сына быть честным, бороться за правду и отстаивать своё мнение. В 1995 году Александр окончил Донецкий техникум промышленной автоматики. Устроился работать на шахту горным электромехаником. Поступил в Донецкий юридический институт МВД Украины, но так его и не закончил.Следующий период его жизни был связан с предпринимательством. Бизнес Захарченко строил в той сфере, которую неплохо знал, - в угольной промышленности. Затем были и другие компании, к руководству которых он имел прямое отношение. В декабре 2013 года Захарченко возглавлял донецкое отделение харьковской общественной организации "Оплот".Затем его жизнь, жизнь его родных, друзей, знакомых, соседей резко изменилась. На юго-востоке Украины весной 2014 года начались протесты. Люди были не согласны с происходящим в Киеве, с людьми, которые идут к власти по головам.Борьба Донбасс – трудовой регион. Живущие там хотели просто жить, работать, любить, говорить на родном языке, ходить в церковь, растить детей. Именно ради этого 16 апреля Захарченко собрал группу из семи человек. Им удалось занять здание горадминистрации Донецка.Первая наша цель – мы хотим озвучить требования к киевской власти… Будем находиться здесь, пока наши требования не будут выполнены, - говорил тогда Захарченко. Он и его единомышленники требовали референдума. 16 мая 2014 года Захарченко стал военным комендантом Донецка, а несколькими неделями позже – замминистра МВД Донецкой Народной Республики. В армии ДНР командовал подразделением "Оплот", участвовал в боях, был ранен. Дослужился до генерал-майора. Стал председателем Совета министров ДНР, сменив на этом посту Александра Бородая. Верховный совет республики утвердил Захарченко в должности. Осенью того же года в ДНР прошли выборы. По результатам голосования, Захарченко стал главой ДНР. Его поддержали примерно 75% населения региона.Россия призвала международное сообщество уважать волеизъявление дончан, но Запад преследовал свои цели. В Евросоюзе, США, ООН, а также на Украине посчитали выборы нелегитимными.Покушения. В августе 2014 года на жизнь Захарченко покушались. Он чудом не пострадал, а вот водитель его автомобиля был ранен. Это первое, но далеко не последнее покушение на жизнь человека, который боролся за свободу Донбасса. 17 февраля 2015 года Захарченко получил ранение во время борьбы за Дебальцево. Долгое время ему приходилось использовать костыли или трость.Весной 2016 года было предотвращено покушение на главу Донецкой Народной Республики. Подконтрольные Киеву боевики заложили взрывное устройство на территории стрелкового комплекса "Артемида". Спустя всего три месяца Захарченко попал под обстрел ВСУ. Выжил.Убийство. 31 августа 2018 года в центре Донецка прогремел взрыв. Это случилось в 17:28. Бомба была заложена над входом в кафе "Сепар". Захарченко получил черепно-мозговую травму. Спасти его не удалось. Погиб и один из телохранителей главы ДНР. Ранения получили ещё 11 человек.Киев тут же заявил, что к убийству Захарченко не имеет отношения. Продолжает утверждать это и до сих пор. Там попытались выставить произошедшее как разборки внутри ДНР. Другая версия, активно продвигавшаяся украинскими властями, - убийство Захарченко русскими спецслужбами. В ДНР назвали взрыв в кафе терактом. В том, что его организовал Киев, сомнений нет.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 361 УК России – "Акт международного терроризма, повлекший причинение смерти человеку". Весьма показателен тот факт, что Украина объявляла Захарченко в розыск. Его обвиняли в создании террористической организации. Только вот в суд дело передать так и не смогли. Расследование велось годами, но Генпрокуратуре Незалежной так и не удалось собрать достаточно доказательств "вины" Захарченко.Захарченко был убит, когда ему было всего 42 года. Сегодня он мог бы отметить своё 47-летие. Он стал Батей для всего Донбасса. Именно так называли Захарченко те, кто верил ему, верил в то, что ДНР и ЛНР будут свободными, верил, что удастся прекратить обстрелы ВСУ, в результате которых гибнут дети, старики, женщины.Ты увидишь Победу, Батя! – написала год назад в своих соцсетях певица Юлия Чичерина.Сейчас мы заканчиваем то, о чем он мечтал – освобождаем от украинской оккупации наши территории и наших людей. Претворяем в реальность его мечту – делаем Донбасс свободным от неонацизма, - говорил врио главы ДНР Денис Пушилин.Захарченко – символ непокорённого Донбасса. Он никогда не любил выступать публично, но всегда шёл навстречу тем, кто обращался к нему за помощью, много общался с людьми и делал для них очень многое. Это был искренний и невероятно сильный человек.Рано или поздно мы все равно станем частью нашей большой Родины. Но одно дело – войти на эйфории, другое – пройти через такие испытания, - говорил Александр Захарченко. Он не роптал – просто принимал, что Донбассу достался трудный путь, который вёл к исторической справедливости. Батя хотел дожить до того момента, когда у его малой Родины будет одно знамя и один гимн с матушкой-Россией. Захарченко не дожил, но отдал свою жизнь не зря. Донбасс стал свободным. Донбасс стал частью России.