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БЕЛАРУСЬ СЛЕДУЮЩАЯ?Белоруссия уверяет, что западные страны ведут подготовку террористов для вооружённого вторжения.На территорию Белоруссии готовится вторжение террористов, которых обучили западные страны. Об этом заявил заместитель начальника следственного управления комитета госбезопасности республики Константин Бычек. "КГБ фиксирует такие террористические проявления. Мы к этим вызовам готовы. По поручению главы государства предпринимаются соответствующие меры. У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет. Мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации угрозы", - заявил он в эфире телеканала "Беларусь 1".Бычек добавил, что готовят преступников на базе спецподразделений и вооруженных формирований. "В Польше - это "Гром", в Литве - Союз стрелков Литвы, на Украине - СБУ и подразделения украинской военной разведки", - уточнил представитель КГБ. После этого, объяснил Константин Бычек, боевики проходят так называемую "обкатку" на поле боя. Для этого их отправляют на юго-восток Украины. Затем они становятся инструкторами, ведут подготовку терактов и разрабатывают планы вторжения в Белоруссию.Бычек подчеркнул, что КГБ страны уже известны конкретные личности сотрудников спецслужб, занимающихся подготовкой террористов, а также финансирующие их фонды. Ранее Совет безопасности Белоруссии заявил, что страна остаётся союзником России, полностью разделяющим цели и задачи СВО. "Любая провокация, любой внутренний конфликт в военных и политических кругах, в информационном поле и гражданском обществе - подарок коллективному Западу", - отмечается в сообщении.