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≡ Виртуозы ночных мелодий - Этих шестиногих мастеров громких песнопений все слышали, но не все видели
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47060
Виртуозы ночных мелодий - Этих шестиногих мастеров громких песнопений все слышали, но не все видели
Отправлено: 25.06.23 - 01:49
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Как только начинает пригревать солнышко, просыпаются и выходят из своих норок самые прославленные певцы - сверчки. Не каждому сверчок покажется симпатичным. Скорее большинство людей сочтут его противным. Но за его милые песенки даже самые брезгливые люди прощают ему насилие над их эстетическими чувствами
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
Виртуозы ночных мелодий - Этих шестиногих мастеров громких песнопений все слышали, но не все видели
Отправлено: 25.06.23 - 01:49
#1
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Обожаю природу. Лес. Озеро. Ночь. Закинишь удочку с насаткой ночной, сидишь слушаешь звук сверчка. Смотришь на звёздное небо. Красота.
Блин но не знал что они такие свирепые за даму дерутся пока усы не оторвут себе. )

[Исправлено: Vit, 25.06.2023 - 00:52]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
12718
Re: Виртуозы ночных мелодий - Этих шестиногих мастеров громких...
Отправлено: 25.06.23 - 16:12
#2
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Я так старался, старался а автор так и не от реагировала. Хоть просто бы написала, да вот молодец что любишь сверчков слушать.
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
588
Re: Виртуозы ночных мелодий - Этих шестиногих мастеров громких...
Отправлено: 26.06.23 - 11:40
#3
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Цитата:
Vit:
Хоть просто бы написала, да вот молодец что любишь сверчков слушать.

Конечно, молодец.))) Видно ценителя ночных песнопений. Вот только на рыбалке не только полевых сверчков можно услышать, а ещё и пенниц и маленьких, но громких зелёных цикадок. Они в статью просто не поместились.)))
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