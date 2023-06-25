Отправлено: - 11:40

Vit:

Хоть просто бы написала, да вот молодец что любишь сверчков слушать.

Цитата:Конечно, молодец.))) Видно ценителя ночных песнопений. Вот только на рыбалке не только полевых сверчков можно услышать, а ещё и пенниц и маленьких, но громких зелёных цикадок. Они в статью просто не поместились.)))