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≡ Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай обратились к президенту Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47060
Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай обратились к президенту Казахстана
Отправлено: 26.06.23 - 11:17
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Текст обращения главе государства зачитали на третьих общественных слушаниях по обсуждению новой редакции проекта детальной планировки (ПДП) будущего микрорайона Арай. Они прошли 23 июня в Городской школе детского творчества.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13756
Re: Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай...
Отправлено: 26.06.23 - 11:17
#1
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совет застройщику точнее его политехнологам)
конечно позвать на встречу с недовольными тех кто уже согласился на застройку не плохой ход но смысла в нем нет, людей затыкают те кому не выгодна продажа и обвиняют в продажности (а что к слову тут плохого когда человек поменял свое ветхое по его мнению жилье на квартиру?)


для эффектной картинки нужно собирать всех по отдельности
тех кто согласился я думаю уже не мало нужно собрать и пусть те перед сми дадут пресс конференцию о том сколько им выделили, где дали квартиру, какое у них было жилье итд
без криков ора и воплей от недовольных
вот когда в тишине те недовольные кто сейчас подвержен этим крикунам, прочитает материал, взвесит все да и нет то сразу дело пойдет)) потому что в любом таком деле главное переубедить "болото" тоесть тех кто не определился а их всегда большинство а переубедить их можно только внятными аргументами
а крикуны пусть дальше вопят всем понятно что они цену себе набивают просто
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
564
Re: Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай...
Отправлено: 26.06.23 - 11:22
#2
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Цитата:
говорится в оброапщении

Захлебнулись от негодования?)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
564
Re: Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай...
Отправлено: 26.06.23 - 11:29
#3
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Почему градоначальникам так глубоко на*&ать на жителей города?
Выкупите территорию КСК и стройте там новые дома, стройтесь по ту сторону Тобола, места думаю хватит для ваших "умных" решений
Зачем сносить дома и выселять жителей? Где прокуратура? Где Аким города? Где Аким области? Где ваше хваленое "слышащее государство", о котором вы нам так заливали?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
6165
Re: Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай...
Отправлено: 26.06.23 - 11:45
#4
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[b]Именно с его приходом в конце 2022 года началась активная реализация генплана старой части города. В декабре по его инициативе[
поэтому городской акимат скромно помалкивает, видимо был другой план
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
564
Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай обратились к президенту Казахстана
Отправлено: 26.06.23 - 11:46
#5
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А не нарушается ли конституция РК?

Статья 25 1. Жилище неприкосновенно. Не допускается лишение жилища, иначе как по решению суда. Проникновение в жилище, производство его осмотра и обыска допускаются лишь в случаях и в порядке, установленных законом.

Статья 26 1. Граждане Республики Казахстан могут иметь в частной собственности любое законно приобретенное имущество. 2. Собственность, в том числе право наследования, гарантируется законом. 3. Никто не может быть лишен своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения.

[Исправлено: vofkakst, 26.06.2023 - 11:47]
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