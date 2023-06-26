Re: Быть ли Костанаю Манхэттеном? - Жители микрорайона Арай...

Отправлено: - 11:17

совет застройщику точнее его политехнологам)

конечно позвать на встречу с недовольными тех кто уже согласился на застройку не плохой ход но смысла в нем нет, людей затыкают те кому не выгодна продажа и обвиняют в продажности (а что к слову тут плохого когда человек поменял свое ветхое по его мнению жилье на квартиру?)





для эффектной картинки нужно собирать всех по отдельности

тех кто согласился я думаю уже не мало нужно собрать и пусть те перед сми дадут пресс конференцию о том сколько им выделили, где дали квартиру, какое у них было жилье итд

без криков ора и воплей от недовольных

вот когда в тишине те недовольные кто сейчас подвержен этим крикунам, прочитает материал, взвесит все да и нет то сразу дело пойдет)) потому что в любом таком деле главное переубедить "болото" тоесть тех кто не определился а их всегда большинство а переубедить их можно только внятными аргументами

а крикуны пусть дальше вопят всем понятно что они цену себе набивают просто