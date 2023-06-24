Отправлено: - 11:06

Шансы на то, что следующим будет Казахстан - максимально велики



Цитата:зачем россии украина с Белоруссией я могу понятьсокращения пути в европу для продажи своих ресурсовродственное население в большинстве своем владеющее русским языкомогромные промшышленые объекты и сельхоз угодьявыход тактические границы к странам натозачем россии казахстан? даже северный казахстан?быстрорастущее не родственное население в большинстве уже не владеющее русскимогромная мусульманская община что накладывает дополнительные внутренние и международные проблемы при оккупацииогромные бесполезные пространства (пустыня) с городами сосредоточенными либо на севере либо сильно на югепромышленные предприятия и агро если не все то большинство и так входят в консорциумы с российскими олигархами и продажа наших ресурсов идет через россию что добавляет доп плату в бюджетвполне дружелюбное правительство и русскоязычное население которое при возникновении конфликта можно потерять также как россия потеряла поддержку русских в харькове и одессепри полном или даже частичном захвате казахстана возникает огромная незащищеная граница куда необходимо будет стягивать дополнительные войска для защиты от афганских и узбекских муджахедов (которые естественно ломануться сюда)конфликт с китаем сразу из за их вложенных сюда кредитов и инвестицийвообщем по всем параметрам россии казахстан не нужен в своем составе если конечно путин совсем не выжил из ума