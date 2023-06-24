НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
 
 
Страница 3 из 3«123
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
47060
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 24.06.23 - 23:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЧВК "Вагнер" движется к Москве. Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию "сложной" и объявил 26 июня, понедельник, нерабочим днем в Москве.
Читать новость

abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
13756
ЧВК "Вагнер" движется к Москве, Путин подписывает новые законы, Токаев проведет заседание Совбеза
Отправлено: 26.06.23 - 11:06
#30
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Шансы на то, что следующим будет Казахстан - максимально велики


зачем россии украина с Белоруссией я могу понять
сокращения пути в европу для продажи своих ресурсов
родственное население в большинстве своем владеющее русским языком
огромные промшышленые объекты и сельхоз угодья
выход тактические границы к странам нато

зачем россии казахстан? даже северный казахстан?
быстрорастущее не родственное население в большинстве уже не владеющее русским
огромная мусульманская община что накладывает дополнительные внутренние и международные проблемы при оккупации
огромные бесполезные пространства (пустыня) с городами сосредоточенными либо на севере либо сильно на юге
промышленные предприятия и агро если не все то большинство и так входят в консорциумы с российскими олигархами и продажа наших ресурсов идет через россию что добавляет доп плату в бюджет
вполне дружелюбное правительство и русскоязычное население которое при возникновении конфликта можно потерять также как россия потеряла поддержку русских в харькове и одессе
при полном или даже частичном захвате казахстана возникает огромная незащищеная граница куда необходимо будет стягивать дополнительные войска для защиты от афганских и узбекских муджахедов (которые естественно ломануться сюда)
конфликт с китаем сразу из за их вложенных сюда кредитов и инвестиций

вообщем по всем параметрам россии казахстан не нужен в своем составе если конечно путин совсем не выжил из ума
Профайл
Страница 3 из 3«123
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 34, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 34
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS