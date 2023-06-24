Цитата:
Шансы на то, что следующим будет Казахстан - максимально велики
зачем россии украина с Белоруссией я могу понять
сокращения пути в европу для продажи своих ресурсов
родственное население в большинстве своем владеющее русским языком
огромные промшышленые объекты и сельхоз угодья
выход тактические границы к странам нато
зачем россии казахстан? даже северный казахстан?
быстрорастущее не родственное население в большинстве уже не владеющее русским
огромная мусульманская община что накладывает дополнительные внутренние и международные проблемы при оккупации
огромные бесполезные пространства (пустыня) с городами сосредоточенными либо на севере либо сильно на юге
промышленные предприятия и агро если не все то большинство и так входят в консорциумы с российскими олигархами и продажа наших ресурсов идет через россию что добавляет доп плату в бюджет
вполне дружелюбное правительство и русскоязычное население которое при возникновении конфликта можно потерять также как россия потеряла поддержку русских в харькове и одессе
при полном или даже частичном захвате казахстана возникает огромная незащищеная граница куда необходимо будет стягивать дополнительные войска для защиты от афганских и узбекских муджахедов (которые естественно ломануться сюда)
конфликт с китаем сразу из за их вложенных сюда кредитов и инвестиций
вообщем по всем параметрам россии казахстан не нужен в своем составе если конечно путин совсем не выжил из ума